Eurocup, Trento non sbaglia contro i Neptunas: distacco di soli 3 punti

Trento non sbaglia e porta a casa una vittoria importante contro i lituani Neptunas: partita molto equilibrata decisa per tre punti

Inizia nel migliore dei modi il cammino della Dolomiti Energia Trento nella Eurocup 2026. In Lituania, la squadra italiana riesce a imporsi sul campo del Neptunas Klaipeda al termine di una partita molto combattuta, chiusa con il punteggio di 73-76.

Gli ultimi minuti sono risultati decisivi, dopo quattro quarti punto a punto, con Quincy Olivari grande protagonista e una prestazione da 22 punti, diventando il top scorer del match. Ottimo anche l’apporto di Darius Brown II, autore di 19 punti a referto.

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L’inizio è subito forte per l’Aquila, che si porta avanti di quattro lunghezze. I padroni di casa rispondono, ma Trento mantiene il controllo grazie a Niang e Bertini, volando sul +6 nel finale di primo quarto. La seconda frazione vede il Neptunas reagire e riportarsi in scia, fino alla parità perfetta di 36-36 all’intervallo lungo.

Trento vince al debutto stagionale in Eurocup

La ripresa si apre con un parziale italiano firmato Olivari e Brown, che portano il vantaggio fino a +10. Tuttavia, l’ultimo quarto è tutto a tinte lituane: il Neptunas infila un parziale di 11-0 e si riporta avanti.

Olivari rompe il digiuno, ma è Brown a pareggiare a quota 71. A 24 secondi dalla fine, Olivari sigla i punti del +2. L’ultima difesa è eroica: Mawugbe trova la stoppata decisiva e il ferro nega la tripla del pareggio ai lituani, regalando a Trento i primi, preziosi punti nella competizione europea.