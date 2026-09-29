Eurolega, Olimpia Milano batte Virtus Bologna: decide Devon Hall sulla sirena

Grande risultato per l’Olimpia Milano che ha vinto contro la Virtus Bologna negli attimi finali: Devon Hall sigla i punti decisivi

Si chiude con un finale da brividi il derby d’Italia in Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Al Forum, davanti a un pubblico molto caldo, la squadra di coach Peppe Poeta strappa il primo successo stagionale nella massima competizione europea, imponendosi per 87-85 grazie a un canestro assolutamente incredibile di Devon Hall proprio allo scadere.

La partita è stata una battaglia tattica e fisica per 40 minuti. La Virtus, guidata dalle indicazioni di coach Mumbrú, ha dimostrato grande identità, cercando di imporre un ritmo alto in transizione e tenendo il match sempre in equilibrio.

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Nel quarto periodo, il ritmo si è fatto frenetico: Guduric ha provato il sorpasso, ma un errore dal perimetro ha lasciato spazio alla reazione biancorossa. A 4.2 secondi dalla fine, Diarra ha trovato il canestro della parità sotto canestro, costringendo Milano all’ultimo timeout.

La spunta Milano con un grandissimo Devon Hall

Sulla rimessa finale, la palla è finita nelle mani di Devon Hall, autore di una prestazione sontuosa. Con sangue freddo, l’ala ha colpito una tripla impossibile sulla sirena, scatenando l’euforia del PalaLido.

Per Milano è un segnale importante dopo l’avvio di stagione, mentre la Virtus esce a testa alta dal parquet, avendo lottato punto a punto contro una rivale storica. Un derby che conferma tutta la bellezza e la drammaticità della pallacanestro italiana nel palcoscenico europeo, con due formazioni pronte a lottare duramente per i playoff futuri.