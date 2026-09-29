Caso Manchester City, cosa rischia davvero: possibile sanzione senza precedenti

Il calcio mondiale è scosso da quanto potrebbe accadere al Manchester City: rischia uno dei provvedimenti più severi della storia

Una nube tossica si abbatte oggi sull’Etihad Stadium, scuotendo le fondamenta del calcio europeo. Una commissione indipendente della Premier League ha ritenuto il Manchester City colpevole di 114 delle 115 violazioni finanziarie contestate, aprendo uno scenario sanzionatorio senza precedenti nella storia del calcio inglese.

Il club trema: oltre a pesanti multe economiche o severe penalizzazioni in classifica, si discute concretamente della possibile e drammatica revoca di tutti i trofei conquistati a partire dal 2011.

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Il periodo sotto accusa, compreso tra il 2009 e il 2018, coincide con l’ascesa dominante dei Citizens, un’era trasformata dai massicci investimenti della proprietà Abu Dhabi United Group.

Resta ansia e attesa per la pena del Manchester City

Se questa sanzione estrema venisse confermata, verrebbero cancellati anni di gloria sportiva, inclusi diversi titoli di Premier League e la storica Champions League, vinta in finale contro l’Inter, riscrivendo brutalmente i libri di storia dello sport mondiale.

La Premier League ha ufficializzato la decisione, lasciando ora al panel indipendente il compito di stabilire l’entità della pena nelle prossime settimane. Il City ha annunciato immediatamente un deciso ricorso, definendo le accuse totalmente infondate e promettendo una durissima battaglia legale fino in fondo.

Nel frattempo, l’intero mondo del calcio trattiene il respiro: una condanna così severa non solo ridimensionerebbe un’era sportiva leggendaria, ma invierebbe un messaggio chiaro di tolleranza zero verso le irregolarità economiche, cambiando per sempre il volto del calcio moderno e della sua credibilità.