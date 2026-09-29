Coppa del Mondo, i convocati dell’Italia: grande attesa per Razzetti

Sono ufficiali i convocati dell’Italia in vista della Coppa del Mondo di nuoto 2026: non può mancare Razzetti a guidare una selezione con grandi ambizioni

Alberto Razzetti, Ludovico Blu Art Viberti e Lorenzo Mora sono i tre campioni scelti per rappresentare il nuoto italiano nella Coppa del Mondo 2026. Il circuito internazionale si conferma il principale e più affidabile banco di prova in vista del grande appuntamento di fine stagione: i Campionati Mondiali in vasca corta di Pechino, in programma dall’1 al 6 dicembre.

La competizione porterà i migliori interpreti della specialità in tre tappe distribuite nell’arco di nove giornate, tutte rigorosamente in vasca da 25 metri.

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Si partirà da Baku, in Azerbaijan, dal 1 al 3 ottobre. Successivamente, la carovana azzurra si sposterà a Tashkent, in Uzbekistan, dall’8 al 10 ottobre, per concludersi ad Astana, in Kazakistan, dal 15 al 17 ottobre. L’evento vedrà al via oltre 750 atleti in rappresentanza di più di 50 nazioni.

Verso la Coppa del Mondo in vasca corta: le novità del regolamento

L’edizione 2026 introduce una rivoluzionaria formula sperimentale per le wild card, offrendo nuove opportunità. Gli atleti potranno infatti conquistare la qualificazione diretta ai Mondiali di Pechino chiudendo tra i primi tre di una gara individuale in finale e realizzando, in una qualsiasi delle tre tappe, il tempo limite “A”.

Questa novità avrà ricadute significative anche sulle selezioni nazionali, poiché ogni Federazione potrà portare alla rassegna iridata fino a tre nuotatori aggiuntivi grazie a questo innovativo e stimolante meccanismo di qualificazione. Il tecnico federale punta a massimizzare il rendimento in ogni singola frazione.