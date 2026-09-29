Festival dello Sport, atletica in primo piano: da Tamberi a Battocletti, parata di stelle

Dopo un’annata pazzesca, l’atletica italiana sarà protagonista assoluta al Festival dello Sport di Trento: presenti Tamberi, Diaz e Battocletti

L’atletica si conferma centrale alla nona edizione del Festival dello Sport, in programma dal 1 al 4 ottobre nel capoluogo trentino. Organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing sotto il suggestivo claim “Invincibili”, l’evento celebra il trionfo assoluto degli azzurri, freschi di successo nel medagliere agli Europei di Birmingham.

Il palinsesto è ricchissimo di ospiti stellari. Fa scalpore la prima, attesissima presenza del fenomenico astista svedese Armand Duplantis, icona mondiale della disciplina. Il cuore pulsante della rassegna rimane però il vivaio azzurro: giovedì si apre con il faccia a faccia tra il maratoneta Yeman Crippa e Linus.

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Sabato spazio ai giganti del lancio Leonardo Fabbri e Zane Weir, e ai fuoriclasse paralimpici Ambra Sabatini e Maxcel Amo Manu.

L’Italia dell’atletica scende in campo a Trento: il programma

La domenica riserva emozioni uniche e indimenticabili. Gianmarco Tamberi, il “campione di tutto”, dialogherà con Urbano Cairo nel talk “Sempre più in alto”, per poi incontrare calorosamente i fan in Piazza del Duomo.

Nadia Battocletti, regina del mezzofondo, si racconterà in un inedito incontro con Malika Ayane, perché “la corsa è musica”. Non mancherà il triplista d’oro Andy Diaz con la madre Milagros, e il brivido della staffetta 4×400 con Lorenzo Benati, vero artefice del trionfo di Birmingham.

Un’edizione che trasforma lo sport in pura narrazione, confermando all’atletica il suo trono di regina indiscussa della manifestazione, tra grandi applausi, emozioni e un futuro radioso per tutto il movimento.