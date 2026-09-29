Europei Skeet, Italia in testa nella classifica a squadre: Bacosi e Bongini sul podio virtuale

Si è conclusa a Malakasa, in Grecia, la prima giornata dedicata alle qualificazioni dello skeet senior femminile agli Europei 2026 di Tiro a volo. Dopo i 50 piattelli previsti, Diana Bacosi e Sara Bongini si collocano nel gruppo al terzo posto, mentre Martina Bartolomei occupa la tredicesima posizione.

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Europei Tiro a volo, Bacosi e Bongini alla conquista di una medaglia

Al termine delle due serie di giornata, in testa con 49/50 si trovano la francese Noemie Battault e la svedese Victoria Larsson. Alle loro spalle, un quintetto condivide il terzo posto con 48/50 e tra queste ci sono anche le italiane Diana Bacosi e Sara Bongini.

Le due atlete azzurre sono affiancate dall’atleta individuale neutrale Daria Turulo, dalla ceca Anna Sindelarova e dalla slovacca Monika Stibrava. Per l’ottavo posto, ultimo utile per entrare in finale, si contendono la posizione altre cinque tiratrici a quota 47/50.

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Un po’ più indietro, in tredicesima posizione, si trova un altro gruppo di cinque atlete con 46/50, tra cui l’italiana Martina Bartolomei: insieme a lei ci sono la ceca Barbora Sumova, l’ucraina Viktoriia Naumenko, la tedesca Valentina Umhoefer e l’azera Rigina Meftakhetdinova.

Nella classifica a squadre guida l’Italia con 142/150, davanti alla Slovacchia seconda con 140. Più staccate risultano la Germania terza a 136, poi Gran Bretagna, Cechia e Atlete Individuali Neutrali quarte a 135, e l’Ucraina settima con 134.