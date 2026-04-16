Musetti cresce con il match e doma Moutet: Barcellona lo spinge nei quarti

Lorenzo Musetti continua la sua corsa nell’ATP 500 di Barcellona e conquista l’accesso ai quarti di finale battendo il francese Corentin Moutet, numero 31 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 42 minuti. Una partita tutt’altro che semplice, resa ancora più insidiosa dalle forti raffiche di vento sul campo “Rafa Nadal”, condizioni che hanno complicato la gestione degli scambi e premiato chi è riuscito a trovare più ordine e lucidità. Musetti, numero 9 del mondo, ha saputo farlo con crescente autorità.

Il rovescio cambia l’inerzia del primo set

L’avvio è stato equilibrato e sporco, proprio per le condizioni atmosferiche. Musetti ha avuto subito l’occasione per colpire, ma non è riuscito a sfruttare le esitazioni iniziali di Moutet, anche a causa di una risposta non sempre profonda. Il francese ha provato così a prendere in mano il gioco, mentre l’azzurro ha dovuto annullare due palle break nel settimo game.

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Da lì, però, il match è girato: il rovescio del toscano ha iniziato a fare la differenza, con variazioni e traiettorie più efficaci, fino al break decisivo che ha indirizzato il primo set sul 6-3.

Strappo decisivo nel finale e numeri da partita solida

Nel secondo parziale Musetti è partito bene, strappando subito il servizio, ma non è riuscito a confermare il vantaggio e ha subito il contro-break. Il momento chiave è arrivato nel sesto game, quando Moutet ha sprecato una palla break e l’italiano ha risposto con personalità.

Poi, nel nono gioco, è arrivato l’allungo che ha chiuso il match: profondità, pazienza e un gran rovescio incrociato per firmare il break del 6-4. Le statistiche raccontano una prestazione concreta: 66% di prime in campo, 69% di punti vinti con la prima, 64% con la seconda e un saldo positivo tra vincenti ed errori non forzati, 26 e 23. Ora Musetti attende il vincente tra Arthur Fils e Brandon Nakashima.