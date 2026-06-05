150 milioni per Yildiz: Perez spaventa la Juventus

Florentino Perez ha acceso il mercato con poche parole. Il presidente del Real Madrid ha parlato della possibilità di mettere a segno un acquisto capace di lasciare il segno, un’operazione paragonabile per impatto a quella che portò Cristiano Ronaldo al Bernabeu ormai molti anni fa.

“Martedì presenterò un’offerta importante a una grande squadra che gioca la Champions League per un grande giocatore. Sarebbe il trasferimento più costoso nella storia del club: almeno 150 milioni di euro”. Una dichiarazione che ha inevitabilmente scatenato le speculazioni. I nomi accostati al Real sono tanti e l’identikit sembra orientare i riflettori verso altri profili, probabilmente già affermati a livello mondiale, esclusi Haaland, Doku e Olise per ammissione dello stesso Perez.

Eppure c’è un giocatore che continua a comparire nei discorsi legati alla Casa Blanca e che a Madrid piace da parecchio tempo: Kenan Yildiz.

La storia non nasce oggi. Il talento turco era finito sui radar del Real già prima del rinnovo firmato con la Juventus. Perez e i suoi osservatori avevano seguito da vicino la sua crescita, convinti che potesse diventare uno dei grandi protagonisti del calcio europeo nel giro di pochi anni.

Poi la Juventus ha accelerato, blindandolo con un nuovo contratto e costruendo attorno a lui una parte importante del progetto tecnico.

Yildiz, il Real può provarci davvero?

A Torino nessuno ha intenzione di privarsi di Yildiz. La Juventus lo considera il volto del presente e soprattutto del futuro. Non è soltanto una questione tecnica. Il turco rappresenta uno dei pochi giocatori capaci di accendere l’entusiasmo della tifoseria e di incarnare la nuova identità bianconera.

Per questo motivo la posizione del club appare molto chiara. Yildiz non è sul mercato. Il calcio moderno però insegna che esistono cifre in grado di cambiare qualsiasi scenario.

E se davvero il Real Madrid dovesse presentarsi con una proposta vicina ai 150 milioni di euro, la situazione diventerebbe inevitabilmente diversa. Non perché la Juventus voglia vendere il giocatore, ma perché offerte di questo livello obbligano qualsiasi società a fare delle valutazioni.

Al momento non esistono trattative concrete. Le parole di Perez non erano riferite direttamente a Yildiz e diversi segnali portano a pensare che il grande colpo immaginato dal presidente madridista possa avere un altro nome. Tuttavia il gradimento nei confronti del numero dieci bianconero non è mai scomparso. Anzi.

Ogni stagione che passa sembra aumentare la convinzione che il turco possa raggiungere livelli altissimi. È giovane, ha personalità, gioca con una naturalezza rara e possiede margini di crescita enormi. Proprio per questo motivo il suo nome continua a orbitare attorno ai grandi club europei.

La Juventus spera che resti soltanto una suggestione. Ma quando Florentino Perez parla di operazioni destinate a fare rumore, dalle parti di Torino sanno bene che vale sempre la pena prestare attenzione.