Chi è il fenomeno per cui Perez offrirà 150 milioni: c’è un grande favorito

Florentino Perez è pronto a sconvolgere il calciomercato europeo: chi è il calciatore fenomenale per cui farà un’offerta da 150 milioni

È tempo di elezioni in casa Real Madrid e non mancano le dichiarazioni sorprendenti a suon di promesse e colpi a effetto. Enrique Riquelme è lo sfidante giovane che potrebbe prendere il posto di Florentino Perez, che ha messo in campo addirittura i nomi di Rodri e Haaland, pur di battere il presidente uscente.

E allora non poteva farsi attendere la risposta da parte dell’attuale numero uno madrileno. Dopo gli arrivi di Mourinho e Dumfries, ha fatto breccia nella curiosità di tutti i tifosi – e non solo -, promettendo un’offerta da capogiro per “un campione del livello di Cristiano Ronaldo”.

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Si parla di una proposta da 150 milioni di euro, pronta a portare un top player europeo nel club più titolato della storia. Ovviamente, si è acceso un dibattito incredibile su chi possa essere e noi abbiamo la nostra risposta.

Vitinha è in pole per essere il fenomeno che cerca Perez per il Real

Escludendo Olise e nomi dalla Premier – per voce dello stesso Perez – e considerando la forza offensiva che già ora ha a disposizione il Real Madrid, la sensazione è che il profilo desiderato giochi a centrocampo, lì dove l’assenza di Modric e Kroos si fa sentire parecchio.

Come ritiene anche la stampa spagnola, sembra che tutte le strade portino a Vitinha, che ha vinto due Champions di fila con il PSG, confermandosi tra i migliori al mondo.

Ci sarebbe la voglia di regalare a Mourinho un suo connazionale, a cui affiderebbe le chiavi del centrocampo. L’unica vera alternativa sarebbe Joao Neves, che però ha caratteristiche un po’ diverse e sarebbe comunque un colpo meno a effetto dell’altro portoghese. Ora non resta che attendere, tra rumors e annunci presidenziali: sarà comunque un’estate storica per il Real.