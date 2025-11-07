Lorenzo Musetti non ha sbagliato, nonostante qualche difficoltà, ed è approdato in finale ad Atene in questo 2025: le ATP Finals di Torino ora sono nelle sue mani.

Lorenzo Musetti c’è: in semifinale non ha sbagliato e ha superato Korda per approdare in finale ad Atene. Finale prevista sabato alle ore 16:00 contro Novak Djokovic.

Musetti conquista la finale ad Atene: se la vedrà con Djokovic per un posto alle Finals

Per superare Korda a Musetti sono servite 2 ore e 22 minuti. Il carrarino ha chiuso la semifinale con il punteggio di 6-0, 5-7, 7-5. Nonostante il brivido dopo tre set ha chiuso i conti e ha conquistato la finale.

L’ultimo potenziale scoglio per provare ad approdare alle ATP Finals di Torino porta il nome di Novak Djokovic. Se Musetti vincerà il torneo di Atene, allora l’ultimo posto per il torneo che si terrà dal 9 al 16 novembre sarà suo. Subito dopo la gara, lo stesso tennista italiano ha infatti dichiarato: “Giocherò per due obiettivi, il titolo e le Atp Finals“.