Il primo a conquistare la finale di Atene 2025 è stato Novak Djokovic che ha superato in semifinale il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-3 6-4. Tra pochissimo toccherà anche a Lorenzo Musetti in semifinale contro Korda.

Dalla semifinale e dall’eventuale finale dipenderà per Musetti l’aggancio dell’ultimo posto per partecipare alle ATP Finals di Torino. Il carrarino sa di avere un’unica chance, anche perché Novak ha ribadito ancora una volta che prenderà una decisione sulla sua eventuale partecipazione solamente al termine dell’ATP 250 di Atene. Intanto Musetti dovrà dare tutto in campo.