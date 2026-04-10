Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime: semifinale contro Zverev

L’azzurro batte il canadese in due set e centra la terza semifinale nel Principato. Ora la sfida al tedesco per un posto in finale.
Sinner non perde il servizio e vola in semifinale
Rolex Monte-Carlo Masters
Jannik Sinner conquista l’accesso alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, terzo torneo “1000” della stagione e primo sulla terra battuta. Il numero due del mondo ha superato nei quarti di finale il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 6-4.
Prestazione solida dell’altoatesino, apparso in buone condizioni dopo i problemi accusati nel turno precedente. Sinner ha ottenuto un break per set senza mai concedere il servizio all’avversario, gestendo con autorità i momenti chiave dell’incontro.
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Sfida a Zverev per un posto in finale
In semifinale l’azzurro affronterà Alexander Zverev, numero tre del mondo, che ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca al termine di una battaglia in tre set.
Quello tra Sinner e Zverev sarà il tredicesimo confronto diretto: il bilancio dei precedenti sorride all’italiano, avanti 8-4.
Terza semifinale nel Principato
Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera a Montecarlo, torneo in cui non è mai riuscito finora a raggiungere l’atto conclusivo. Il miglior risultato resta appunto il penultimo turno, centrato già nel 2023 e nel 2024.
L’azzurro è a caccia del 27° titolo Atp in singolare e guarda anche alla vetta del ranking mondiale: in caso di sconfitta di Carlos Alcaraz contro Alexander Bublik, Sinner tornerebbe numero uno del mondo.