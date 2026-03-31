Montecarlo può ribaltare il ranking: Sinner vede il trono, Alcaraz è chiamato a difendersi

Il Masters 1000 di Montecarlo può diventare il torneo del possibile sorpasso. Dopo aver accorciato in modo decisivo grazie ai trionfi consecutivi a Indian Wells e Miami, Jannik Sinner si presenta sulla terra del Principato con la concreta possibilità di tornare in vetta al ranking mondiale.

La situazione si è riaperta soprattutto perché Carlos Alcaras dovrà difendere i 1000 punti conquistati un anno fa a Montecarlo, mentre l’azzurro non aveva partecipato a quell’edizione e quindi non ha nulla da scalare dal proprio bottino. Alla vigilia del torneo, il ranking virtuale indica Alcaraz a 12.590 punti e Sinner a 12.400.

La strada più semplice: vincere il torneo

L’ipotesi più chiara è anche la più netta: se Sinner dovesse conquistare il titolo, tornerebbe automaticamente numero uno del mondo. In quel caso salirebbe a 13.400 punti, una quota che Alcaraz non potrebbe superare neppure arrivano in finale, scenario in sui ci fermerebbe a 13.240.

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In sostanza, il destino del primato sarebbe interamente nelle mani dell’italiano: alzare il trofeo significherebbe riprendersi il vertice senza dover guardare i risultati del rivale spagnolo. È la combinazione più lineare e anche quella che toglierebbe qualsiasi margine di calcolo.

Le altre combinazioni possibili con un passo falso di Alcaraz

Esistono però anche altri tre scenari favorevoli a Sinner. Il primo: finale per l’azzurro e Alcaraz fermo in semifinale o prima. Il secondo: Sinner in semifinale e lo spagnolo eliminato ai quarti o prima. Il terzo, più complicato ma ancora possibile: Sinner ai quarti e Alcaraz battuto subito all’esordio.

Il quadro, quindi, è semplice: più strada farà il tennista italiano, più aumenteranno le chance di sorpasso. Montecarlo non assegnerà solo un titolo prestigioso, ma potrebbe anche riscrivere l’equilibrio del tennis mondiale.