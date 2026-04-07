Montecarlo, Darderi e Cobolli fuori al primo turno del doppio

Gli azzurri cedono 6-4 6-4 a Goransson e King in 67 minuti. Sfuma una buona occasione nel primo set. Cobolli resta in corsa nel singolare.

Sconfitta in due set per la coppia azzurra

Lorenzo Darderi e Flavio Cobolli sono stati eliminati al primo turno del torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo. Gli italiani sono stati battuti in due set, 6-4 6-4, dalla coppia composta dallo svedese Andre Goransson e dallo statunitense Evan King al termine di un match durato 67 minuti.

Un risultato che lascia un po’ di rammarico soprattutto per l’andamento del primo parziale, nel quale la coppia azzurra aveva avuto l’opportunità di indirizzare la partita.

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Occasione mancata nel primo set

Cobolli e Darderi erano riusciti a portarsi avanti 3-2 con tre palle break consecutive sul 15-40, senza però riuscire a concretizzare il vantaggio. Sul 4-4 il deciding point ha premiato Goransson e King, che hanno poi chiuso il set con il punteggio di 6-4.

Nel secondo set il break decisivo è arrivato sul 2-2, con la coppia svedese-statunitense capace di gestire il vantaggio grazie a buone percentuali al servizio.

Il programma degli azzurri nel singolare

Per Darderi si conclude così la sua esperienza nel Principato, dopo la sconfitta subita anche nel singolare contro Hubert Hurkacz.

Cobolli resta invece ancora in corsa nel tabellone principale e tornerà in campo domani per il secondo turno del Masters 1000 contro il belga Alexander Blockx, numero 91 del ranking mondiale.