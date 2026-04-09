Monte-Carlo, Sinner ai quarti: Machac battuto in tre set

L’azzurro supera il ceco 6-1 6-7 6-3 nonostante qualche difficoltà fisica nel terzo set. Per Sinner è la quarta presenza nei quarti del Masters 1000 monegasco.

Jannik Sinner conquista l’accesso ai quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 della stagione in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. L’azzurro supera il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3 al termine di una sfida durata due ore e un minuto.

Per il 24enne altoatesino si tratta della quarta presenza tra i migliori otto del torneo monegasco, ottenuta al termine di un match non privo di difficoltà, soprattutto nella parte centrale dell’incontro.

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Avvio dominante, poi la reazione di Machac

Sinner ha iniziato la gara con grande autorità, dominando il primo set e concedendo appena un game all’avversario. Dopo l’ottimo esordio contro il francese Humbert, a cui aveva lasciato solo tre giochi, l’azzurro ha confermato il buon momento imponendo subito il proprio ritmo da fondo campo.

Nel secondo set, però, Machac è riuscito a reagire, strappando due volte il servizio a Sinner e portandosi sul 5-2. L’italiano ha recuperato lo svantaggio ma si è arreso al tie-break, interrompendo la lunga serie di set consecutivi vinti.

Terzo set decisivo nonostante l’intervento medico

Nel parziale decisivo Sinner ha ritrovato continuità e solidità nei colpi, pur dovendo fare i conti con qualche problema fisico che ha reso necessario l’intervento del medico. Anche Machac ha richiesto l’assistenza del fisioterapista, segnale dell’intensità del match.

Nel finale l’azzurro è riuscito a prendere il controllo degli scambi, chiudendo 6-3 e assicurandosi il pass per i quarti di finale del torneo.