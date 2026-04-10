Monte-Carlo Masters, Zverev primo semifinalista: attende Sinner o Auger-Aliassime

Il numero 3 del mondo supera Fonseca in tre set e conquista la semifinale del Masters 1000 nel Principato. Possibile sfida con l’azzurro.

Zverev vola in semifinale a Montecarlo

Alexander Zverev è il primo semifinalista del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo Masters 1000 della stagione e primo grande appuntamento sulla terra battuta.

Il tedesco, numero 3 del ranking mondiale e del tabellone, ha superato il brasiliano Joao Fonseca, numero 40 Atp, con il punteggio di 7-5 6-7(3) 6-3 al termine di una sfida combattuta disputata sui campi del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco.

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Sfida equilibrata decisa al terzo set

Il match è stato caratterizzato da grande equilibrio, con Zverev capace di aggiudicarsi il primo set 7-5. Fonseca ha reagito nel secondo parziale, imponendosi al tie-break per 7 punti a 3 e rimandando il verdetto al terzo set.

Nel set decisivo il tedesco ha ritrovato solidità e continuità al servizio, chiudendo 6-3 e conquistando il pass per la semifinale del torneo dotato di un montepremi complessivo di 6.309.095 euro.

Possibile semifinale contro Sinner

In semifinale Zverev affronterà il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’azzurro Jannik Sinner, uno dei protagonisti più attesi del torneo sulla terra rossa monegasca.