Monte-Carlo, Alcaraz risponde a Sinner: 6-1 6-3 a Baez

Il numero uno del mondo entra in gara direttamente al secondo turno e non lascia scampo all’argentino. Agli ottavi di finale lo spagnolo attende il vincente tra Etcheverry e Atmane

Jannik Sinner aveva già fatto il suo dovere, Carlos Alcaraz non si è fatto attendere. Il numero uno del mondo e del seeding ha esordito al Rolex Monte-Carlo Masters 2026 con una prestazione dominante: 6-1 6-3 all’argentino Sebastian Baez in poco più di un’ora di gioco. Una risposta netta e convincente per il campione uscente, entrato in tabellone direttamente al secondo turno.

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Agli ottavi di finale Alcaraz attenderà il vincente del match tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Terence Atmane. La strada verso una possibile sfida con Sinner si fa sempre più concreta.