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Tennis

Monte-Carlo, Alcaraz risponde a Sinner: 6-1 6-3 a Baez

Redazione
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Tennis Indian Wells Open
March 11, 2026, Indian Wells, California, USA: CARLOS ALCARAZ of Spain celebrates his win over Casper Ruud of Norway during their round of 16 match at the BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden on March 11, 2026 in Indian Wells, CA. (Credit Image: ? Shelley Lipton/ZUMA Press Wire) Pictured: carlos alcaraz Ref: BLU_S9849375 110326 NON-EXCLUSIVE Picture by: Shelley Lipton/ZUMA / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 eamteam@shutterstock.com World Rights, No United Kingdom Rights, No Slovenia Rights, No Hungary Rights, No Netherlands Rights, No Mexico Rights, No Peru Rights, No Norway Rights, No Czech Republic Rights, No Taiwan Rights, No Finland Rights, No China Rights, No Sweden Rights, No Portugal Rights, No France Rights, No Argentina Rights, No Japan Rights, No Belgium Rights

Il numero uno del mondo entra in gara direttamente al secondo turno e non lascia scampo all’argentino. Agli ottavi di finale lo spagnolo attende il vincente tra Etcheverry e Atmane

Jannik Sinner aveva già fatto il suo dovere, Carlos Alcaraz non si è fatto attendere. Il numero uno del mondo e del seeding ha esordito al Rolex Monte-Carlo Masters 2026 con una prestazione dominante: 6-1 6-3 all’argentino Sebastian Baez in poco più di un’ora di gioco. Una risposta netta e convincente per il campione uscente, entrato in tabellone direttamente al secondo turno.

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Agli ottavi di finale Alcaraz attenderà il vincente del match tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Terence Atmane. La strada verso una possibile sfida con Sinner si fa sempre più concreta.

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