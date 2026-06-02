McEnroe incorona Sinner: “Può vincere ancora Wimbledon”. Elogi anche per Cobolli e Berrettini

L’ex numero uno del mondo commenta l’eliminazione di Jannik Sinner al Roland Garros e promuove il movimento azzurro: “Cobolli sa quello che fa, Berrettini è straordinario dopo tutto quello che ha passato”. Nessun dubbio sul futuro: “A Wimbledon può trionfare di nuovo”.

Il tennis italiano continua a conquistare l’attenzione internazionale e tra i suoi estimatori più autorevoli c’è anche John McEnroe. L’ex campione statunitense ha analizzato il momento degli azzurri al Roland Garros, soffermandosi sia sull’eliminazione di Jannik Sinner sia sul percorso di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, McEnroe ha espresso sorpresa per la presenza così massiccia degli italiani nelle fasi finali dello Slam parigino.

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McEnroe esalta Cobolli e Berrettini

L’ex numero uno del mondo ha dedicato parole importanti soprattutto a Flavio Cobolli, protagonista di uno splendido cammino sulla terra rossa francese.

“Non mi sarei aspettato che gli italiani fossero ancora qui. D’altra parte Cobolli è la seconda testa di serie più alta in quella parte del tabellone, è un ragazzo che sa quello che fa. È un grande atleta”.

McEnroe ha poi rivolto un pensiero speciale a Matteo Berrettini, tornato protagonista dopo un lungo periodo segnato da problemi fisici.

“Adoro Berrettini. Vederlo tornare dopo tutto quello che ha passato è bellissimo. Potenzialmente contro Flavio potrebbe esserci una semifinale”.

Il ritiro di Sinner e il paragone con Superman

L’ex tennista americano è tornato anche sull’uscita di scena di Jannik Sinner, costretto ad abbandonare il Roland Garros a causa di un colpo di calore.

“È come se Superman fosse colpito dalla kryptonite. Non è divertente giocare in quello stato”.

McEnroe ha spiegato di comprendere bene le difficoltà legate ai problemi fisici durante una partita ad alto livello.

“Io sono stato abbastanza fortunato da non soffrire di crampi quando giocavo. Oggi mi capita spesso ed è una sensazione terribile”.

“Era a un game dalla vittoria”

Secondo McEnroe, la sconfitta di Sinner non deve cambiare il giudizio sul suo valore.

“Jannik ha la pelle molto chiara e so che stanno facendo tutto il possibile per trovare una soluzione. Era comunque a un game dalla vittoria. Un game in più e oggi staremmo parlando di lui”.

L’americano ha sottolineato come in alcuni casi il risultato dipenda da fattori esterni più che dal valore dell’avversario.

“A volte perdi e non è colpa del tuo avversario. È una cosa orribile, in qualsiasi sport”.

Fiducia totale per Wimbledon

Nonostante il passo falso a Parigi, McEnroe non ha dubbi sulle possibilità dell’altoatesino nel prossimo Slam londinese.

Il giudizio dell’ex campione è netto e lascia poco spazio alle interpretazioni.

“Può vincerlo ancora, assolutamente sì”.

Parole che confermano la fiducia di uno dei grandi protagonisti della storia del tennis nei confronti di Sinner, atteso ora dalla stagione sull’erba con l’obiettivo di tornare subito protagonista.