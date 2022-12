Matteo Berrettini punta il 2023: “Voglio tornare nella top 10”

Matteo Berrettini vuole essere protagonista nel 2023 e sfida gli altri top del ranking. “Mi considero tra loro e per quanto riguarda l’età sono tra loro, ma sento di poter tornare a quel livello, e ovviamente l’obiettivo è tornare nella top 10″, ha detto il 26enne romano in un’intervista a Eurosport. Il 2022 è stato chiuso da Alcaraz al primo posto del ranking: “Ricordo di aver giocato con lui all’inizio dell’anno e ho visto che è un grande giocatore e ha un grande potenziale. Non mi aspettavo che salisse così velocemente, ma se lo meritava. Allo stesso tempo, Novak e Rafa sono sempre Novak e Rafa. Ci saranno sempre”, ha aggiunto il campione romano, finalista dell’edizione 2021 di Wimbledon. L’obiettivo resta quello di vincere uno slam: “L’anno scorso, prima dell’operazione alla mano, ero al mio miglior punto in classifica, al numero 6 al mondo. So quale è il mio livello e so che posso tornare lì. Anzi, anche più su”, ha concluso parlando dall’Arabia Saudita, dove si trova a partecipare alla Diriyah Tennis Cup.