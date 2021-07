Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon 2021: nuova classifica e montepremi

by Antonio Sepe

Matteo Berrettini - Foto Ray Giubilo

Matteo Berrettini è in semifinale a Wimbledon 2021. L’azzurro si è aggiudicato anche la contesa contro il canadese Felix Auger-Aliassime, dando seguito all’ottimo torneo disputato finora. Ora Matteo non vuole smettere di sognare e va a caccia della sua prima finale in uno slam. Nessun italiano è stato mai capace di spingersi così avanti sui prati di Church Road.

L’azzurro grazie al successo nei quarti di finale contro Auger-Aliassime si porta a casa una buona somma di denaro: sono ben 541.582 gli euro che sono stanziati per i giocatori perdenti in semifinale (Berrettini arrivando in finale ne guadagnerebbe oltre un milione).

In questo momento, grazie ai 720 punti conquistati, il tennista romano è certo dell’ottava posizione nelle classifiche Atp, suo best ranking. Il vero balzo in avanti, però, Matteo lo farà nella Race to Torino. Berrettini scavalca infatti Nadal e Medvedev e sale al quinto posto, alimentando le sue speranze di essere presente in Piemonte a fine stagione.