Europei Under 18, Italia d’argento: Slovenia campione, Niang nel quintetto ideale

Gli azzurri hanno ceduto 88-71 nella finale disputata ieri a Trento. Ventisette punti per Cheickh Niang, inserito nel miglior quintetto del torneo. Petrucci: «Un percorso straordinario».

L’Italia ha conquistato ieri, domenica 2 agosto, la medaglia d’argento agli Europei Under 18 di basket disputati in Trentino. Nella finale della BTS Arena di Trento, gli azzurri sono stati superati per 88-71 da una Slovenia rimasta al comando per tutti i quaranta minuti.

La sconfitta nell’ultimo atto non cancella il percorso della squadra allenata da coach Sodini, capace di superare ogni ostacolo durante i nove giorni della competizione e di riportare l’Italia sul secondo gradino del podio continentale.

Il miglior realizzatore azzurro della finale è stato Cheickh Niang con 27 punti. Nella Slovenia campione d’Europa, Stefan Joksimovic ne ha segnati 24 e Lukas Bojovic 21.

La Slovenia parte forte e prende il controllo

L’Italia ha iniziato la finale con lo stesso quintetto composto da Di Meo, Bellinaso, Bottelli, Lastella e Acunzo, ma non è riuscita a ripetere gli ottimi avvii mostrati contro Turchia e Francia.

La Slovenia ha colpito con continuità dalla lunga distanza e, grazie a cinque punti consecutivi di Joksimovic, è salita sull’8-18 dopo cinque minuti. Il secondo fallo di Lastella ha inoltre complicato le abituali rotazioni di coach Sodini.

Il primo quarto della formazione slovena è stato quasi perfetto sul piano offensivo e si è chiuso sul 27-15.

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Gli azzurri provano a limitare il distacco

Il divario è aumentato all’inizio del secondo periodo, quando la Slovenia ha raggiunto il 36-17. Gli sloveni hanno controllato i rimbalzi offensivi, convertito con regolarità dalla lunetta e limitato le conclusioni ad alta percentuale degli esterni italiani.

Gli azzurri hanno reagito con Bellinaso, tornando sul 27-40. La schiacciata di Niang ha poi acceso la BTS Arena, ma Joksimovic ha continuato a guidare l’attacco sloveno, raggiungendo quota 16 punti già all’intervallo lungo. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi sul 50-37.

Il 9-0 dell’Italia riapre la finale

Al ritorno in campo l’Italia ha piazzato un parziale di 9-0, alimentato anche da due triple di Niang, riducendo lo svantaggio fino al 46-50.

I 3.500 spettatori della BTS Arena sono tornati a credere nella rimonta, ma gli azzurri non sono riusciti a sfruttare alcuni possessi favorevoli. La Slovenia ha ripreso a segnare con Bojovic, Ciperle e Joksimovic, ricostruendo un vantaggio di dodici punti sul 60-48.

L’Italia non ha più trovato le risorse per riaprire l’incontro. Nei primi tre minuti dell’ultimo quarto la Slovenia ha raggiunto anche il massimo vantaggio di 22 lunghezze sul 74-52, avviandosi verso il titolo europeo.

Petrucci: “Un percorso straordinario”

Alla BTS Arena era presente anche il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci.

«Grande risultato, un percorso straordinario concluso davanti a più di 3.000 persone. Bravi tutti, staff e squadra», ha dichiarato.

Petrucci ha riconosciuto i meriti degli avversari e rivolto un messaggio ai tecnici dei club italiani: «Complimenti sinceri alla Slovenia, nulla da dire sulla loro vittoria. E agli allenatori italiani voglio dire: fateli giocare i nostri ragazzi, lo meritano».

Sodini: “Orgoglioso di tutti i miei ragazzi”

Coach Sodini ha espresso il proprio rammarico per l’andamento della finale, senza dimenticare il valore del cammino compiuto dalla squadra.

«Avrei tanto desiderato che potessimo concludere questo percorso mostrando lo stesso volto che ci ha accompagnato in ogni singola partita del torneo. Non ci siamo riusciti ed è doveroso riconoscere il grande merito della Slovenia, a cui vanno i nostri più sinceri complimenti».

Il commissario tecnico ha poi aggiunto: «A mente fredda ci congratuleremo con noi stessi per lo splendido argento conquistato, così come ringrazieremo la città di Trento e tutti coloro che ci hanno sostenuto. L’atmosfera è stata davvero straordinaria».

«Nell’immediato prevale un po’ di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, dal primo all’ultimo: dai 18 atleti che hanno iniziato questa avventura al mio staff e a chiunque abbia dato il proprio contributo. Pur con un pizzico di rammarico, scegliamo di custodire con orgoglio tutto ciò che di straordinario siamo riusciti a costruire».

Niang nel miglior quintetto dell’Europeo

Cheickh Niang è stato inserito nel miglior quintetto della competizione insieme al francese Hugo Yimga, allo spagnolo Diego Niebla, al tedesco Leonard Kroger e allo sloveno Stefan Joksimovic, nominato miglior giocatore del torneo.

L’Italia ha inoltre conquistato la qualificazione ai Mondiali Under 19 del 2027, in programma a Pardubice, in Cechia. Insieme agli azzurri si sono qualificate Slovenia, Francia, Spagna e Germania.

Lettonia, Slovacchia e Bulgaria sono invece retrocesse in Division B.

Quinta medaglia giovanile maschile in quattro anni

L’argento di Trento rappresenta la quinta medaglia conquistata dal Settore Giovanile Maschile nelle ultime quattro stagioni.

2023: argento agli Europei Under 16;

2024: argento ai Mondiali Under 17;

2025: oro agli Europei Under 20;

2025: bronzo agli Europei Under 18;

2026: argento agli Europei Under 18.

Il medagliere storico dell’Italia Under 18

Prima dell’edizione disputata in Trentino, l’Italia aveva conquistato 14 medaglie nella storia degli Europei Under 18: un oro, quattro argenti e nove bronzi.

L’unico titolo continentale risale al 1990, nella manifestazione giocata a Groningen ed Emmen. Gli altri argenti erano arrivati nel 1972, 1984, 1988 e 1992.

Gli azzurri avevano conquistato quattro bronzi consecutivi nel 1964, 1966, 1968 e 1970, seguiti dai terzi posti del 1974, 1986, 2005, 2016 e 2025.

Slovenia-Italia, il tabellino

Slovenia-Italia 88-71 (27-15, 23-22, 20-15, 18-19)

Slovenia: Kozel; Cop 5 (1/3, 1/1); Joksimovic 24 (5/8, 0/6); Ciperle 9 (4/6); Bojovic 21 (3/6, 3/4); Balazic; Kroselj (0/3); Stjepanovic 15 (4/9, 1/4); Karisik 10 (3/3, 1/1); Kuzman; Pasic; Cizej 4 (2/6). Allenatore: Zevnik.

Italia: Cattapan 3 (0/1, 1/3); Livingston Jr. 3 (0/1, 1/3); Bottelli 9 (3/7, 0/2); Niang 27 (5/11, 4/10); Di Meo 7 (2/5, 1/6); Lastella 2 (1/3); Acunzo 7 (3/8, 0/1); Bellinaso 3 (1/4, 0/2); Abreu 2 (1/3); Triggiani; Charfi 3; Barra 5 (1/1, 1/2). Allenatore: Sodini.

Arbitri: Gatis Salins, Edgar Ceccarelli e Rainis Varv.

Spettatori: 3.500.

La classifica finale degli Europei Under 18

Slovenia; Italia; Francia; Spagna; Germania; Grecia; Israele; Turchia; Serbia; Estonia; Lituania; Danimarca; Austria; Lettonia; Slovacchia; Bulgaria.

La standing ovation della BTS Arena ha accompagnato la festa della Slovenia e il saluto agli azzurri, protagonisti di un Europeo concluso con una medaglia d’argento e con la qualificazione al prossimo Mondiale Under 19.