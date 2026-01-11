Maledizione Musetti, ancora ko in finale: Bublik vince Hong Kong in due set

Il tennista italiano Lorenzo Musetti non riesce a vincere ancora un torneo e cede ancora in finale, stavolta ad Hong Kong.

Bella vittoria del tennista kazako Alexander Bublik che comincia l’anno nel migliore dei modi. L’atleta vince il torneo Atp 250 di Hong Kong regolando in due set il nostro Lorenzo Musetti, sconfitto con il risultato di 7-6;6-3. Per l’italiano che questa settimana conquista comunque la Top 5, ennesima finale persa ed una situazione quasi anomala. Parliamo di un top 5 che non vince un torneo Atp da oltre 3 anni ed in una situazione abbastanza anomala.

Musetti ancora ko, ma preoccupano le condizioni fisiche

Con questa vittoria Bublik conquista il nono titolo Atp in carriera ed entra per la prima volta in Top 10. Nel primo set l’azzurro ha qualche chance ma Bublik le annulla con le palle break, si arriva al tiebreak che è l’epilogo più atteso e Alexander domina e regola senza problemi l’avversario, vincendo il primo parziale con il risultato di 7 a 3.

Il secondo set invece vede Bublik in controllo ma allo stesso tempo Musetti chiede un timeout medico per alcuni problemi al braccio. L’azzurro ci prova e finisce il match ma questo piccolo problema fisico è da valutare, soprattutto a solo una settimana da un torneo molto atteso come gli Australian Open. Per il primo Slam dell’anno occhio a Bublik che potrebbe essere un’interessante outsider ed avversario complicato per Alcaraz e Sinner.