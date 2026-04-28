Ginnastica ritmica azzurra in doppia trasferta: dall’8 al 10 maggio a Gdynia e Portimão

La Nazionale si sdoppia tra Polonia e Portogallo: al Rhythmic Stars di Gdynia un gruppo giovane, al torneo internazionale di Portimão le big con Bindi, Havrylilv, Michelotti e Piergentili

Un fine settimana internazionale in doppia trasferta per la ginnastica ritmica azzurra, impegnata dall’8 al 10 maggio contemporaneamente in Polonia e in Portogallo. Due palcoscenici diversi, due gruppi di atlete, un unico obiettivo: costruire verso i prossimi appuntamenti stagionali, con il Continental di Varna nel mirino.

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Gdynia: il Rhythmic Stars alla Polsat Plus Arena

Nella città polacca affacciata sul Baltico, la competizione si svolge alla Polsat Plus Arena di Kazimierza Gorskiego per l’ottava edizione del Rhythmic Stars. L’Italia si presenta con una formazione giovane: tra le senior in pedana Margherita Fucci (Cervia Ginnastica SSD) e Isabelle Tavano (AS Udinese), affiancate dal vivaio con Flavia Cassano (Ritmica Iris), Elodie Margot Godioz (Ritmica Piemonte) e Veronica Zappaterreni (Ginnastica Fabriano).

La squadra è guidata dalle tecniche Spela Alenka Mohar e Simona Ravaioli, con Marisa Stufano capodelegazione e Laura Lazzaroni in giuria.

Portimão: il 33° RG International Tournament

Nel cuore dell’Algarve, alla Portimão Arena del Parque de Feiras e Exposições, va in scena il 33° RG International Tournament, appuntamento storico del circuito internazionale. Qui la FGI schiera una formazione più ampia e di maggiore esperienza: le big Ginevra Bindi (SG Falciai), Elizabeta Havrylilv (Polimnia Ritmica Romana), Carol Michelotti (Armonia d’Abruzzo) e Anna Piergentili (Ginnastica Fabriano), affiancate dalle giovani Melissa Musacci (SG Raffaello Motto) ed Emma Visentin (Ginnastica Terranuova).

La guida tecnica è affidata a Maria Cristina Cammelli e Francesca Cupisti, a capo della missione, insieme a Liliana Iacomoni e Talisa Torretti, con Luciana De Corso in giuria.

Un movimento in salute, verso Varna

Le due trasferte parallele raccontano un movimento capace di investire sulle nuove generazioni senza rinunciare alla qualità delle atlete già affermate. L’appuntamento cade a una settimana dall’European Cup di Baku e sette giorni prima della World Challenge Cup, sempre a Portimão, ultimo step prima della rassegna continentale di Varna, in Bulgaria.