World Relays Gaborone 2026: 30 azzurri in Botswana per conquistare il pass per i Mondiali di Pechino

La spedizione italiana è partita da Fiumicino nella tarda serata di martedì. Cinque staffette in gara sabato e domenica con 12 posti su 16 per i Mondiali 2027 in palio. Diretta tv su RaiSport il 2 e 3 maggio dalle 14:00

È partita la road to Gaborone. Nella tarda serata di martedì la spedizione azzurra ha lasciato l’aeroporto di Fiumicino diretta in Botswana, dove sabato 2 e domenica 3 maggio si disputano le World Relays, l’evento mondiale dedicato alle staffette che mette in palio 12 dei 16 posti disponibili per i Mondiali di Pechino 2027. Dopo uno scalo ad Addis Abeba, in Etiopia, il gruppo arriverà a destinazione nel pomeriggio di mercoledì.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il gruppo azzurro — 30 atleti, 13 uomini e 17 donne — è stato collaudato nei tre raduni di preparazione svolti nelle scorse settimane allo stadio Paolo Rosi di Roma. Da giovedì sarà possibile allenarsi nell’area warm up dello Stadio Nazionale del Botswana, mentre venerdì è in programma la sessione sulla pista di gara ufficiale, la conferenza stampa di World Athletics — alla quale parteciperà la campionessa del mondo dei 60 metri Zaynab Dosso — e la riunione di squadra per definire capitani e accogliere i debuttanti in Nazionale assoluta.

Cinque staffette in gara

L’Italia si presenta con cinque formazioni: 4×100 maschile, 4×100 femminile, 4×400 femminile, 4×100 mista e 4×400 mista. La 4×400 maschile, invece, punterà alla qualificazione per Pechino attraverso le top list della prossima stagione.

Il format della competizione

Nel primo turno, sabato, le prime due classificate di ogni batteria ottengono direttamente il pass per i Mondiali. Chi non supera il turno avrà una seconda chance domenica con gli altri quattro posti a disposizione. Le staffette che invece hanno già centrato la qualificazione sabato gareggeranno domenica nella finale per il titolo delle World Relays. Le staffette miste si giocano anche 6 dei 8 posti per l’inedito Ultimate Championship, il nuovo evento di fine stagione che debutterà a settembre a Budapest, con i restanti due assegnati tramite top list.

Vale la pena ricordare che Gaborone non rappresenta l’unica occasione: in caso di mancata qualificazione, ci sarà tutto il 2027 per conquistarsi un posto a Pechino.

Dove seguire le World Relays in tv

Le World Relays di Gaborone saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport sabato 2 e domenica 3 maggio, dalle ore 14:00 alle 17:00.