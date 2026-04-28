NBA playoff: Oklahoma City vola, Denver resta viva, Orlando a un passo dal turno

Thunder dominanti contro Phoenix, Nuggets allungano la serie con Minnesota. Magic avanti 3-1 su Detroit.

Oklahoma City chiude la serie con Phoenix

Oklahoma City Thunder archivia senza difficoltà il primo turno dei playoff NBA, completando lo sweep contro i Phoenix Suns. Il successo per 131-122 in gara-4 consegna ai Thunder il 4-0 nella serie.

Protagonista ancora una volta Shai Gilgeous-Alexander, autore di 31 punti e 8 assist. Ottimo contributo anche da Chet Holmgren, in doppia doppia con 24 punti e 12 rimbalzi, e da Isaiah Hartenstein, che chiude con 18 punti e 12 rimbalzi.

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Per Phoenix non bastano i 24 punti e 6 assist di Devin Booker. Oklahoma City attende ora la vincente tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets.

Denver allunga la serie con Minnesota

I Denver Nuggets tengono viva la sfida contro i Minnesota Timberwolves vincendo gara-5 per 125-113.

Prestazione straordinaria di Nikola Jokic, che sfiora la tripla doppia con 27 punti, 12 rimbalzi e 16 assist. Bene anche Jamal Murray (24 punti e 7 assist) e Spencer Jones con 20 punti.

Minnesota, priva di Anthony Edwards e Donte DiVincenzo, si affida ai 27 punti e 9 rimbalzi di Julius Randle, ma non riesce a evitare la sconfitta. La serie si deciderà ora in gara-6, in programma il 1° maggio a Minneapolis.

Orlando avanti 3-1 su Detroit

Colpo importante degli Orlando Magic, che battono i Detroit Pistons 94-88 e si portano sul 3-1 nella serie.

Decisivi Desmond Bane e Paolo Banchero, autori complessivamente di 40 punti (22+18), con Franz Wagner a quota 19 punti.

Per Detroit non basta la prova di Cade Cunningham, che chiude con 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. I Magic avranno ora due occasioni per chiudere la serie: gara-5 in trasferta e l’eventuale gara-6 davanti al proprio pubblico.