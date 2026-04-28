Curling, Mondiali doppio misto: Italia travolge la Finlandia 9-2

A Ginevra gli azzurri tornano al successo con una prova dominante. Stasera la sfida agli Stati Uniti.

Italia protagonista a Ginevra

Prosegue il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, in corso a Ginevra. Nella quarta giornata di gara, la coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha conquistato la quarta vittoria nel round robin.

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Successo netto contro la Finlandia

Nel quinto incontro del torneo, gli azzurri hanno affrontato la Finlandia, rappresentata da Lotta Immonen e Markus Sipila, imponendosi con un netto 9-2.

La gara è stata dominata dall’Italia, che ha chiuso i conti in appena sei end, evidenziando una netta superiorità tecnica e tattica rispetto agli avversari.

Prossimo impegno contro gli Stati Uniti

Per Constantini e Mosaner non c’è tempo per fermarsi: la coppia tornerà sul ghiaccio nella stessa giornata alle ore 19:00 per affrontare gli Stati Uniti d’America, in un match importante per il prosieguo del torneo.