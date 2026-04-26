Madrid entra nel vivo: Sinner e Musetti cercano gli ottavi, ma i riflettori sono anche su Fonseca-Jodar

Sarà una domenica importante a Madrid per il tennis azzurro. Jannik Sinner torna in campo per inseguire gli ottavi di finale e prolungare la sua striscia positiva nei Masters 1000, affrontando il danese Elmer Moller, numero 169 del mondo e arrivato fin qui passando anche dalle qualificazioni. Prima di lui toccherà a Lorenzo Musetti, opposto all’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29, in una giornata che può dire molto sul momento dei due italiani.

Sinner e Musetti, due test diversi ma pesanti

Sulla carta, quello di Sinner sembra un impegno abbordabile, anche se l’altoatesino all’esordio ha dovuto faticare più del previsto contro il francese Benjamin Bonzi. Il match con Moller, quindi, serve anche per ritrovare più continuità e pulizia nel gioco.

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Diverso il discorso per Musetti, che contro Griekspoor affronta un test più insidioso ma comunque alla portata. Per il toscano sarà soprattutto un’occasione per ritrovare sensazioni solide sulla terra rossa e arrivare con maggiore fiducia ai due snodi chiave della sua primavera: Roma e Roland Garros.

Fonseca-Jodar accende la curiosità del torneo

La partita che però stuzzica di più la curiosità generale è quella tra Joao Fonseca e Rafael Jodar, scelta come chiusura del programma serale su Manolo Santana. Si tratta della sfida tra due dei prospetti più interessanti del tennis mondiale: il brasiliano ha già mostrato lampi pesanti, mentre lo spagnolo viene descritto come una delle nuove speranze più forti del tennis iberico.

Non a caso, lo stesso Sinner è andato a vederlo dal vivo nel match contro Alex de Minaur. Intanto, gli eventuali ottavi degli azzurri sono già delineati: Sinner incrocerebbe il vincente di Norrie-Tirante, Musetti quello di Lehecka-Michelsen.