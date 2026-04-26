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Ciclismo

Romandia 2026, montagne e trappole: la corsa svizzera può esplodere a Charmey, ma Leysin tiene aperto tutto

Lorenzo De Angelis
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France: CYCLING PARIS ROUBAIX PREPARATIONS MEN
Belgian Wout van Aert of Team Visma-Lease a Bike and Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates-XRG pictured in action during the men's Paris-Roubaix cycling race, Sunday 12 April 2026, around Roubaix, France. The 123rd edition of Paris-Roubaix cycling races will take on Sunday, with the women riding 143,1 km the men riding 258,3 km on Sunday. BELGA PHOTO POOL BERNARD PAPON (Photo by POOL BERNARD PAPON/Belga/Sipa USA)

Il giro di Romania 2026 si incastra perfettamente tra la stagione delle Classiche del Nord e il via del Giro d’Italia, confermandosi come uno degli appuntamenti più interessanti della primavera. La corsa scatterà martedì 28 aprile e si chiuderà domenica 3 maggio, per un totale di 851,7 chilometri, cinque tappe in linea più un prologo e un dislivello di 14.183 metri. A rendere ancora più affascinante questa edizione c’è anche la presenza di Tadej Pogacar. 

Il prologo apre, poi Martigny può già selezionare

La corsa partirà con un cronometro individuale di appena 3,2 chilometri a Villars-sur-Glane, utile soprattutto per assegnare prima maglia di leader. Ma già il giorno dopo il torno cambierà parecchio: la Martigny-Martigny, lunga 171,2 km, proporrà tre passaggi su La Rasse e soprattutto l’ascesa di Ovronnaz, 9 chilometri al 10%, con vetta a 34 km dall’arrivo.

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Le due tappe successive, Rue-Vucherens e Orbe-Orbe, sembrano più ondulate che realmente alpine, ma non per questo innocue: il GPM di Vuillens e soprattutto il Col du Mollendruz potrebbero favorire attacchi da lontano e mettere in difficoltà chi arriverà corto di gambe.

Charmey può spaccare la corsa, ma Leysin può ancora ribaltarla

La tappa che più intriga è però la Broc-Charmey di sabato 2 maggio. È la più breve tra quelle in linea, ma propone tre passaggi sullo Jaunpass e un finale molto nervoso: l’ultima scalata misura 8 km all’8,3%, con scollamento a 17km dal traguardo, seguito da discesa e falsopiano.

France: CYCLING PARIS ROUBAIX PREPARATIONS MEN

Romandia 2026, Chamrey può spaccare la corsa mentre Leysin ribaltarla (Photo by POOL ETIENNE GARNIER/Belga/Sipa USA) – Sportface.it

È qui che la classifica può saltare davvero. Attenzione però anche alla trazione conclusiva: la Lucens-Leysin porterà il gruppo verso una salita finale di 14km attorno al 6%, dopo oltre 160km quasi pianeggianti. In sostanza, la Cahrmey può incendiare il Romandia, ma Leysin può ancora decidere tutto. 

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