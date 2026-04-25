Cobolli la ribalta con carattere: Madrid premia la rimonta e lo spinge al terzo turno

Flavio Cobolli si prende il terzo turno del Masters 1000 di Madrid con una vittoria costruita in rimonta e con personalità. Il romano, numero 13 del mondo, ha battuto l’argentino Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-7 (7), 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 30 minuti, rimettendo in piedi una partita che si era complicata subito. E il tipo di successo che racconta bene il momento dell’azzurro: non perfetto, ma capace di cambiare marcia quando il match lo richiede davvero.

Il primo set sfugge, poi Cobolli cambia spartito

La gara era partita in modo scomodo. Nel primo set Cobolli non è stato abbastanza lucido nella costruzione del gioco, ha lasciato per strada qualche occasione e ha sofferto soprattutto lungo la diagonale di rovescio, dove Carabelli è riuscito a tenerlo sotto pressione.

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L’azzurro ha dovuto annullare anche due palle set prima di cedere al tie-break per 9-7, in un parziale in cui ha alternato spunti buoni e passaggi a vuoto. Da lì, però, è arrivata la svolta: nel secondo set il suo tennis è diventato più ordinato, più pulito ed incisivo, con due break che hanno spaccato il parziale fino al netto 6-1.

Nel finale pesali servizio, ora c’è Vallejo

Nel terzo set Carabelli ha provato a restare agganciato alla partita, ma Cobolli ha trovato il break decisivo nel quinto game e da quel momento ha gestito meglio i momenti chiave. Pur senza sfruttare due match point nel non gioco, l’italiano ha chiuso i conti sul 6-4 con una palla corta di qualità.

A conferma la bontà della sua prestazione ci sono anche i numeri: 10 ace al 69% di punti vinti con la seconda, dato che ha fatto una differenza netta rispetto al 45% dell’argentino. Ora al terzo turno lo aspetta il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo.