Cagliari sorride all’Italia: Caforio regina di spada, ma il podio sfuma per un soffio nel fioretto

La prima giornata degli Europei Under 23 di Cagliari regala all’Italia una campionessa continentale e tante sensazioni forti. A prendersi la scena è Gaia Caforio, che conquista il titolo europeo nella spada femminile e fa risuonare l’inno di Mameli sulle pedane sarde. Nelle altre due gare individuali di giornata, invece, arrivano i successi francesi con Louis Pradel nel fioretto maschile ed Evan Fraboulet nella sciabola maschile, mentre gli azzurri restano più volte a ridosso delle medaglie.

Caforio rimonta, resiste e si riprende l’Europa

Per Gaia Caforio è un trionfo che pesa tantissimo. La torinese dell’Aeronautica Militare, sesta dopo i gironi, ha costruito il suo cammino superando Shukurov 15-8, Gachalyi 15-9 e Julia Caron 15-8, prima di piegare in semifinale l’ucraina Emily Conrad al minuto supplementare per 12-11.

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In finale, contro la francese Oceane Francillonne, l’azzurra è stata protagonista di una rimonta di carattere: sotto 4-8, ha ribaltato tutto fino al 15-11, conquistando così il suo secondo oro europeo Under 23 dopo quello di Antalya 2024 e aggiungendo un altro podio dopo l’argento di Tallinn 205.

Fioretto vicino al colpo, sciabola più indietro

Nel fioretto maschile l’Italia ha sfiorato il podio con due atleti. Damiano Di Veroli ha chiuso quinto, fermato nei quarti dal francese Adrie n Helmy-Cocoynacq, mentre Matteo Iacomoni è arrivato ottavo dopo la sconfitta all’ultima stoccata contro Anas Anane. Più indietro Raian Adoul, 10°, e Giuseppe Franzoni, 22°.

Nella sciabola maschile, invece, i migliori risultati sono stati il nono posto di Marco Stigliano e il 12esimo di Edoardo Cantini, con Lupo Veccia Scavalli 17° e Leonardo Tocci 32°. Insomma, per l’Italia è stata una giornata a metà: un oro splendido, ma anche più di un rimpianto.