Passo indietro immediato di Rocchi: autosospensione e nuove ombre sull’inchiesta

È una giornata che scuote in profondità il sistema arbitrale italiano e tutto il sistema calcio. Per evitare che la vicenda giudiziaria in corsa possa avere ripercussioni sul gruppo CAN e il suo lavoro, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha annunciato la propria autosospensione con effetto immediato. Una decisione definita sofferta e difficile, maturata però per tutelare l’ambiente arbitrale e consentire che la fase giudiziale proceda senza ulteriori tensioni o condizionamenti esterni.

La scelta dell’ausospensione per proteggere la CAN

Nel messaggio diffuso tramite un comunicato ANSA, Rocchi ha spiegato di aver assunto questa decisione in accordo con l’AIA e per il bene del gruppo CAN, che deve poter continuare a operare nella massima serenità. L’ex designatore degli arbitri ha parlato di una scelta condivisa anche con la famiglia, presa con senso di responsabilità verso un gruppo di atleti che non vuole vedere coinvolto o anche solo sfiorato da questa vicenda.

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Il tono della comunicazione è netto: l’obiettivo è lasciare che il procedimento faccia il suo corso in modo corretto, nella convinzione di poter chiarire la propria posizione e uscirne, come scrive, “indenne e più forte di prima”.

Gervasoni indagato: sotto la lente il VAR di un match di Serie B

Intanto l’inchiesta della Procura di Milano si allarga anche al supervisore VAR Andrea Gervasoni, indagato in concorso con altre persone per frode sportiva. Secondo quanto emerge dall’avviso di garanzia notificato, durante Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025 avrebbe incalzato e sollecitato l’addetto VAR Luigi Nasca affinché richiamasse Antonio Giua all’On Field Review, dopo la concessione di un rigore a favore della squadra ospite.

È questo l’episodio sotto la lente degli inquirenti che ora aggiungere ulteriore peso a una vicenda già esplosiva. Il quadro, insomma, si fa sempre più delicato.