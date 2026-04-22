Madrid, eliminati all’esordio Berrettini, Bellucci e Cocciaretto

È già terminato il cammino di Matteo Berrettini sulla terra battuta del Masters 1000 di Madrid. All’esordio nel torneo, l’azzurro, finalista nel 2021, si è dovuto arrendere al lucky loser Dino Prizmic, attuale numero 87 del ranking ATP.

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Il tennista croato ha avuto la meglio in due set, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Ora per Prizmic all’orizzonte c’è la sfida con Ben Shelton nel secondo turno. La spedizione italiana ha registrato anche l’eliminazione immediata di Mattia Bellucci, numero 78 del mondo, sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur, n.84 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-4. Anche nel tabellone femminile arriva una battuta d’arresto per Elisabetta Cocciaretto, uscita di scena contro Alycia Parks, statunitense proveniente dalle qualificazioni e numero 84 della classifica mondiale. La tennista marchigiana, 25 anni e attualmente n.41 del ranking, è stata superata in due set per 6-3, 6-2.

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La prova di Berrettini è stata complessivamente deludente, con tanti errori e una difficoltà costante nel trovare ritmo e fluidità negli scambi. Fin dalle prime battute, il romano, oggi numero 92 del mondo, ha mostrato limiti evidenti al servizio e poca brillantezza negli scambi da fondo, finendo per inseguire un avversario ordinato, concreto e molto regolare.

Il primo set ha preso presto la direzione del croato, grazie al break arrivato nel sesto gioco, episodio che ha messo Berrettini nella condizione di inseguire senza riuscire a cambiare davvero l’inerzia del confronto. Nel secondo parziale l’azzurro ha provato a riaprire la sfida, ma senza riuscire a trovare continuità né a dare una vera svolta alla partita.

Qualche possibilità in risposta c’è stata, ma non è stata sfruttata, mentre Prizmic ha continuato a servire con intensità e ordine, mantenendo il controllo nei propri turni di battuta. Anche nei momenti in cui il match sembrava potersi rimettere in discussione, Berrettini non è riuscito a costruire una reazione solida, complici errori gratuiti e decisioni poco efficaci nei passaggi più delicati.