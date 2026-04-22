NBA, i risultati dei playoff: bene i Lakers. Cadono i Celtics in casa

I risultati della notte NBA alternano qualche sorpresa a una grande conferma: i Lakers non sbagliano e si portano avanti 2-0 nella serie

La regular season ha regalato importanti indicazioni, ma come ogni primavera, sono i playoff a decretare davvero chi potrà gioire a fine anno e chi invece dovrà accontentarsi delle briciole. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, si sono disputati tre match importanti e che hanno messo in discussione tutto nella serie.

Il Los Angeles Lakers dovevano vedersela in casa contro gli Houston Rockets. Non è andato sempre tutto liscio, in una sfida senza esclusione di colpi, ma alla fine i Lakers hanno avuto la meglio con il punteggio di 101 a 94. In questo modo, la serie va sul 2-0 e mette una seria ipoteca sul percorso di Los Angeles.

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La miglior prestazione della serata è stata, neanche a dirlo, quella di Lebron James che firma 28 punti, con 8 rimbalzi e 7 assist. L’uomo che fa la differenza, sempre.

I Celtics vanno ko: colpo Portland contro gli Spurs

I Boston Celtics potevano prendere il largo nella serie, ma stavolta sono i 76ers ad avere nettamente la meglio. Il punteggio è di 97-111 in favore di Philadelphia e ora è di nuovo tutto in gioco, visto che nella serie si è andati sull’1-1,

Da segnalare la straordinaria prestazione di Edgecombe, che ha messo a referto30 punti e 10 assist. Ottimo anche Maxey con 29 punti.

La partita più tirata della notte è stata quella tra San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. Il punteggio finale è di 103 a 106, che riporta la serie in parità. Il fattore casalingo non è servito neanche qui.