Camilla Giorgi annuncia il rientro nel circuito professionistico

Camila Giorgi ha scelto Instagram per comunicare i dettagli del suo atteso ritorno nel tennis professionistico, programmato a partire dal 2027. L’atleta italiana, che aveva appeso la racchetta al chiodo l’11 maggio 2024, ha annunciato con entusiasmo i suoi progetti futuri, segnando un capitolo nuovo dopo un periodo di pausa.

Tennis, Camilla Giorgi ha annunciato il ritorno sul campo

Questo rientro arriverà a distanza di quasi tre anni dal ritiro, con l’obiettivo di rimettersi in gioco sul circuito WTA di massimo livello, subito dopo aver vissuto la gioia della maternità. In questi mesi, Giorgi non è rimasta ferma: è attualmente coinvolta nella gestione del suo camp estivo a Mallorca e sta per inaugurare la sua accademia dedicata alla formazione di giovani talenti. Tuttavia, al momento del comeback, la tennista azzurra si troverà senza punti in classifica, costretta a ricominciare dal basso della graduatoria mondiale femminile.

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Per partecipare ai tornei principali, dovrà dunque sollecitare e ottenere inviti speciali (wild card) dagli organizzatori degli eventi che deciderà di affrontare, un percorso che richiede strategia e relazioni nel mondo del tennis.

La notizia più tenera riguarda la sua vita privata: sposatasi a febbraio dello scorso anno, Camila Giorgi è al sesto mese di gravidanza, precisamente alla 19ª settimana. Sui social ha rivelato che aspetta un bambino maschio, previsto per la fine di settembre, un evento che segnerà un momento di felicità familiare prima del grande ritorno sportivo.

Pur non avendo ancora definito il calendario preciso delle sue apparizioni, l’azzurra ha espresso determinazione nel puntare al 2027 come anno del rilancio, lasciando intendere che sta già pianificando con cura i prossimi passi per riconquistare competitività.