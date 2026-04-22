Coppa del Mondo, l’elenco dei convocati è ufficiale: presenti Stanco e De Filippis

Dopo l’esibizione inaugurale a Tangeri, in Marocco, avvenuta poche settimane fa, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo si appresta a riprendere con la seconda tappa, in programma dal 2 all’11 maggio ad Almaty, nel cuore di una stagione fitta di impegni.

Tiro a volo, i convocati per la Coppa del Mondo in Kazakistan

Sulle pedane kazake, gli atleti specializzati in trap e skeet torneranno a sfidarsi con determinazione, passando attraverso eliminatorie e finali per conquistare successi e posizioni di rilievo, sempre con l’obiettivo di affinare la forma in vista dei Campionati Mondiali 2026. Questi ultimi, in programma il prossimo autunno, assegneranno non solo titoli e medaglie iridate, ma anche i primi posti di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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L’Italia si presenta in forze per dominare la scena, replicando i risultati positivi ottenuti in Marocco. Lo staff tecnico azzurro ha selezionato 16 tiratori, guidati dalla potenza, dalla tecnica e dall’esperienza di alfieri come Silvana Stanco, Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis nel trap, oltre a Diana Bacosi e Martina Bartolomei nello skeet. Ecco l’elenco completo dei convocati, suddiviso per disciplina.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Trap: Federica Caporuscio, Silvana Stanco, Sofia Littamè, Gaia Ragazzini, Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Riccardo Mirabile, Giovanni Pellielo.

Skeet: Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Dalia Buselli, Sandro Bellini, Francesco Bernardini, Matteo Bragalli, Gioele Carletti.