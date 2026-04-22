Tour of the Alps 2026, Lorenzo Finn si ritira: cosa è successo

Il tour of the Alps perde un grande protagonista: Lorenzo Finn è costretto a ritirarsi. Qual è il motivo del forfait e cosa cambia

Lorenzo Finn era uno degli uomini più attesi al tour of the Alps 2026. I risultati ottenuti negli ultimi anni e le qualità dell’azzurro l’hanno portato a essere uno dei grandi favoriti, ma oggi le cose sono cambiate in maniera sostanziale.

Nelle prime fasi della terza tappa, è arrivata la notizia più brutta possibile. Dopo una maxi caduta, che ha coinvolto diversi ciclisti, è stato costretto al ritiro dalla competizione, una vera e propria tegola.

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Oggi la gara partiva Latsch/Laces in direzione Arco di Trento, ma è durata ben poco per alcuni. Infatti, dopo solo due chilometri dal via, un vero e proprio parapiglia è stato causato da una caduta di gruppo. È dovuta intervenire l’auto-medica e prima di ripartire sono passati più di 20 minuti, con alcuni corridori costretti a fermarsi.

La beffa per Finn: ritiro dopo una brutta caduta

I protagonisti coinvolti e costretti al ritiro sono Damien Howson (Pinarello Q36.5), Daniel Federspiel (Austria), Lorenzo Nespoli (MBH Bank), Victor Langellotti (Ineos Grenadiers) e Felix Engelhardt (Team Jayco Alula), oltre a Lorenzo Finn.

Nella tappa di Val Martello, era stato uno dei protagonisti assoluti e così sarebbe stato anche in seguito. Ma la sfortuna ha comunque avuto la meglio. Finn si riscatterà nei prossimi appuntamenti e ha un gran futuro davanti.