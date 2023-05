LIVE risultati italiani primo turno e qualificazioni Internazionali Roma, 9 maggio: DIRETTA

Il live e la diretta sui risultati del primo turno di qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023, per quanto concerne la giornata di oggi, martedì 9 maggio. Ben 10 italiani protagonisti in questa giornata di match, tra qualificazioni maschili e primi turni femminili; Lucrezia Stefanini, Jasmine Paolini, Dalila Spiteri, Franco Agamenone, Andrea Pellegrino, Lisa Pigato, Diletta Cherubini, Francesco Maestrelli, Flavio Cobolli e Stefano Napolitano sono pronti a proporre il meglio di loro stessi per un obiettivo comune: brillare in quel di Roma, sul rosso italiano tanto prestigioso. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sui match degli azzurri, a partire dalle ore 11.00.

CAMPO CENTRALE

Xiyu Wang b. Lucrezia Stefanini 7-6(2) 7-6(2)

Jasmine Paolini b. Xinyu Wang 6-4 6-7(3) 6-2

Caty McNally b. Dalila Spiteri 6-0 6-1

GRAND STAND ARENA

Alexandre Muller b. Franco Agamenone 6-0 6-1

Alexei Popyrin b. Andrea Pellegrino 6-0 7-6(3)

CAMPO 12

Lisa Pigato b. Diletta Cherubini 5-7 6-2 3-6

CAMPO 2

Pedro Martinez b. Francesco Maestrelli 0-6 2-6

Flavio Cobolli b. Emilio Nava 4-6 7-6(4) 7-5

Stefano Napolitano b. Maximilian Marterer 4-6 7-5 7-5