Laver Cup 2026 su Sky e NOW: Team Europe contro Team World, orari e programmazione

Dal 25 al 27 settembre la O2 Arena di Londra ospita la sfida tra Team Europe e Team World. Tutti i 12 incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Prosegue la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre la O2 Arena di Londra ospiterà la Laver Cup 2026, con Team Europe e Team World pronti a sfidarsi in tre giornate di competizione.

Per la prima volta la Laver Cup sarà trasmessa integralmente da Sky Sport, con tutti i 12 incontri del torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Laver Cup 2026, i giocatori di Team Europe e Team World

Il Team Europe, guidato dal capitano Yannick Noah e dal vice Tim Henman, schiererà Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Casper Ruud, Jakub Mensik e Rafael Jodar.

Dall’altra parte ci sarà il Team World, con Andre Agassi capitano e Patrick Rafter vice. In squadra Alex de Minaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien, Francisco Cerundolo e Brandon Nakashima.

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La squadra di telecronisti e commentatori Sky

La telecronaca delle partite sarà affidata a Luca Boschetto, Federico Ferrero, Riccardo Bisti e Gaia Brunelli.

Al commento tecnico ci saranno invece Barbara Rossi, Laura Garrone e Andrea Arnaboldi.

Laver Cup 2026, la programmazione su Sky e NOW

Venerdì 25 settembre – 1ª giornata

Sky Sport Tennis: diretta dalle 14 alle 18

Sabato 26 settembre – 2ª giornata

Sky Sport Tennis: diretta dalle 14 alle 18

Domenica 27 settembre – 3ª giornata

Sky Sport Tennis: diretta dalle 13 alle 17

Tutta la competizione sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Il tennis su Sky prosegue fino alle Finals

Dopo la Laver Cup, la stagione del tennis su Sky Sport continuerà con altri 20 tornei tra ATP e WTA Tour fino alla fine dell’anno, compresi gli ATP Masters 1000 e i WTA 1000 di Shanghai, Parigi, Pechino e Wuhan.

Il percorso verso il finale di stagione culminerà con le WTA Finals di Indian Wells, in programma dall’8 al 15 novembre, e con le Nitto ATP Finals di Torino, dal 15 al 22 novembre.

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