Pattinaggio di figura, Grassl debutta al Nepela Memorial: sfida a Shaidorov e Siao Him Fa

Dopo il podio di Lara Naki Gutmann al Lombardia Trophy, tocca all’altoatesino aprire la propria stagione a Bratislava. In gara anche tre russi come neutrali. Attesi inoltre diversi azzurri tra Nepela Memorial, Nebelhorn Trophy e Junior Grand Prix.

Entra nel vivo la fase dei debutti stagionali nel pattinaggio di figura. Dopo il terzo posto conquistato da Lara Naki Gutmann al Lombardia Trophy, il prossimo fine settimana toccherà a Daniel Grassl, atteso al Nepela Memorial, tappa del circuito ISU Challenger Series 2026-2027 in programma a Bratislava dal 24 al 27 settembre.

Grassl contro Shaidorov e Siao Him Fa

Per il pattinatore altoatesino si preannuncia subito un esordio impegnativo. Il parterre comprende infatti diversi nomi di primo piano del panorama internazionale, a partire dal campione olimpico in carica Mikhail Shaidorov e dal pluridecorato Adam Siao Him Fa.

In gara ci saranno anche tre atleti russi come concorrenti neutrali: Grigory Fedorov, Gleb Lutfullin ed Evgeni Semenenko.

Nuovo programma corto sulle musiche di “The Substance”

Grande curiosità anche per il nuovo programma corto di Grassl, che verrà presentato per la prima volta proprio a Bratislava. Il programma è stato costruito sulle musiche del film “The Substance” con le coreografie del tecnico Edoardo De Bernardis.

Una scelta tematica particolare e originale, in linea con quanto già proposto nella scorsa stagione, quando il libero dell’atleta di Merano era stato incentrato sul film “Conclave”.

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Gli altri azzurri in gara al Nepela Memorial

Grassl non sarà l’unico italiano impegnato a Bratislava. Nel Nepela Memorial scenderà sul ghiaccio anche la coppia di danza formata da Denisa Cimlova e Stefano Frasca.

Nebelhorn Trophy e Junior Grand Prix: gli altri impegni italiani

Ad Oberstdorf, in occasione del consueto Nebelhorn Trophy, saranno invece in gara Marina Piredda, la coppia d’artistico Irma Caldara-Riccardo Maglio e la nuova formazione di danza composta da Carolina Portesi Peroni e Pietro Papetti.

Infine, nel quinto appuntamento dell’ISU Junior Grand Prix a Batumi, è atteso il debutto di Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue, protagonisti nella scorsa stagione di una presenza costante sul podio nelle tappe di qualificazione.