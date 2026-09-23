Red Bull, Hadjar rinnova ed è confermato per il 2027 al fianco di Verstappen

La scuderia austriaca ha ufficializzato il prolungamento del contratto del pilota francese, senza specificarne la durata. Mekies: “È stato eccezionale dentro e fuori dalla pista”.

Isack Hadjar resterà in Red Bull anche nella stagione 2027. La scuderia austriaca ha ufficializzato il rinnovo del contratto del pilota francese, che continuerà così a dividere il box con Max Verstappen.

Il team non ha comunicato la durata precisa del nuovo accordo, ma ha confermato la presenza del quasi 22enne anche nel prossimo campionato.

Hadjar confermato dalla Red Bull per il 2027

Prodotto del vivaio Red Bull, Hadjar è l’undicesimo pilota del Red Bull Junior Team ad arrivare in Formula 1, seguendo un percorso già intrapreso in passato da Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e dallo stesso Verstappen.

Nel corso di questa stagione il francese ha conquistato un podio a Montecarlo ed è riuscito a chiudere sette Gran Premi consecutivi tra i primi sei, risultati che hanno convinto la squadra a puntare ancora su di lui.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Mekies: “Facile decidere di prolungare il contratto”

Il team principal Laurent Mekies ha sottolineato il rendimento mostrato da Hadjar nel corso dell’anno.

“Da quando è arrivato all’inizio dell’anno, è stato eccezionale dentro e fuori dalla pista”, ha spiegato Mekies, evidenziando come le prestazioni offerte abbiano reso semplice la scelta di proseguire insieme.

Hadjar: “Un privilegio correre al fianco di Max”

Il pilota francese ha accolto con entusiasmo il rinnovo, sottolineando l’ambizione della squadra e la qualità del lavoro svolto all’interno della struttura Red Bull.

“È un privilegio guidare per un team così incredibile al fianco di un quattro volte campione del mondo come Max”, ha dichiarato Hadjar.

Il francese tornerà inoltre in pista a Baku dopo aver recuperato dall’infortunio al polso che lo aveva costretto a fermarsi nelle ultime settimane.