La reazione di Musetti dopo Montecarlo: il futuro passa da Barcellona

Lorenzo Musetti deve rialzarsi dopo le ultime settimane decisamente negative: dopo l’eliminazione prematura a Montecarlo, ora arriva Barcellona

Era da un po’ che non vedevamo Lorenzo Musetti così in difficoltà. Ma l’italiano ci aveva abituato decisamente bene, dato che era arrivato a giocare i trofei del Grande Slam da protagonista e a essere numero 5 al mondo.

La batosta agli Australian Open, però, ha lasciato il segno. In un solo colpo, l’azzurro poteva battere Novak Djokovic e prendersi la terza piazza nel ranking ATP, invece ha dovuto interrompere la sua scalata sul più bello.

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Il ritorno in campo è stato ed è decisamente faticoso. A Montecarlo è parso in crescita sotto il punto di vista della forma fisica e dei colpi, ma è caduto già al secondo turno contro un gran Valentin Vacherot, che ha tirato fuori dal cilindro una prestazione irreale. Il ranking ora lo vede al nono posto, ma ha subito l’occasione di rifarsi.

Musetti vuole ripartire da Barcellona: sfida a Landaluce

Musetti è chiamato a una reazione importante fin da subito a Barcellona e avrà di fronte Martin Landaluce.

Non è un avversario da sottovalutare il ventenne madrileno. Ha vinto gli US Open 2022 a livello junior e sembrava pronto a dominare come uno dei migliori in assoluto nel circuito. Ancora questo salto non è mai arrivato, anzi è rimasto spesso bloccato nelle retrovie del ranking.

L’ottimo torneo di Miami, però, l’ha portato a nuove consapevolezze, tanto da spingerlo alla soglia dei top 100. Certo, con Musetti in buona forma non ci sarebbe mai sfida, ma ora è tutto da prendere con le pinze.