Tennis, Kouame sogna in grande: «Voglio vincere 25 Slam e battere il record»

Il 17enne francese, reduce dal successo su Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Lione, guarda già al lungo periodo: «I risultati che otterrò ora non sono la cosa più importante». Tra i suoi riferimenti anche Carlos Alcaraz.

Moise Kouame non nasconde le proprie ambizioni. Il 17enne francese, reduce dalla vittoria contro Lorenzo Sonego al primo turno dell’ATP 250 di Lione, ha indicato senza esitazioni il grande obiettivo della sua carriera: superare il record di 24 titoli del Grande Slam.

«Il mio sogno più grande? Battere il record di titoli del Grande Slam. Attualmente è di 24, quindi voglio arrivare a 25. Per questo, i risultati che otterrò ora non sono la cosa più importante per me. Ciò che conta è progredire nel lungo periodo», ha raccontato Kouame in un’intervista a Univers Tennis.

Kouame dopo la vittoria contro Sonego

L’allievo di Richard Gasquet ha parlato anche delle sensazioni vissute dopo il successo contro Sonego, arrivato davanti al pubblico francese.

«Vincere qui, in casa, è sempre ancora più emozionante. Il pubblico è stato incredibile e mi ha dato una spinta enorme nei momenti più complicati della partita. Quando gioco in Francia, l’atmosfera mi aiuta. Sono una persona a cui piace ricevere energia positiva e qui l’ho trovata in tutti i tornei a cui ho partecipato. Persino all’inizio dell’anno, quando ero ancora uno sconosciuto».

Un rapporto particolare con il pubblico di casa che Kouame vorrebbe riuscire a riprodurre anche lontano dalla Francia.

«La Francia mi porta fortuna. Sento che il legame con il pubblico francese nasce in modo più naturale. Cercherò di trovare la stessa energia anche altrove. Ci riuscirò con il tempo e l’esperienza, ne sono sicuro».

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Il riferimento ad Alcaraz

Tra i giocatori osservati dal giovane francese c’è anche Carlos Alcaraz. Kouame aveva già citato lo spagnolo qualche mese fa dopo una propria vittoria contro Vallejo al secondo turno del Roland Garros, ricordando la finale del 2025 tra Alcaraz e Jannik Sinner.

«Non ho mai smesso di crederci. L’anno scorso stavo guardando la finale in cui Carlos Alcaraz ha salvato tre match point. Quello che ha detto, non ho mai smesso di crederci».

Kouame guarda dunque ai migliori della nuova generazione, ma senza fissarsi sui risultati immediati. Il traguardo dichiarato è molto più lontano: costruire una carriera capace, nelle sue intenzioni, di arrivare fino a quota 25 Slam.