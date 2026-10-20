Mondiali Beach Sprint, Italia fuori dalle Series 2027: quarto posto U19 a Qingdao

Gli azzurri escono agli ottavi nelle tre specialità Senior che assegnavano l’accesso alle Beach Sprint Series 2027 e restano fuori dalle sette nazioni qualificate. Il miglior risultato arriva dal doppio maschile Under 19 con Boucher e Sciavicco Fasano, quarti.

Si chiudono senza medaglie per l’Italia i Mondiali 2026 di Beach Sprint a Qingdao. Il miglior risultato della spedizione azzurra arriva dal doppio maschile Under 19 di Andrea Boucher e Andrea Sciavicco Fasano, quarto dopo aver sfiorato il podio. Più pesante, però, il bilancio nelle tre specialità Senior: le eliminazioni agli ottavi di singolo maschile, singolo femminile e doppio misto lasciano l’Italia fuori dalle Beach Sprint Series 2027.

In base ai risultati ottenuti nelle tre prove, si qualificano alla nuova manifestazione ideata da World Rowing Cina, Australia, Germania, Lituania, Portogallo, Spagna e Stati Uniti.

Senior, tre eliminazioni agli ottavi

Nel singolo femminile Maria Lanciano, della LNI Barletta, è stata eliminata dalla forte austriaca Magdalena Lobnig, vicecampionessa mondiale uscente della specialità e poi medaglia di bronzo a Qingdao.

L’azzurra ha tenuto il contatto nella prima parte del percorso, prima di cedere progressivamente alla maggiore esperienza della rivale. Il titolo mondiale è andato all’australiana Isabella Scammell davanti alla cinese Wenjie Zhu.

Agli ottavi si è fermato anche Leonardo Tedoldi nel singolo maschile. L’azzurro è stato sconfitto dal cinese Jiayu Liu, capace poi di proseguire fino al titolo mondiale. Tedoldi è rimasto vicino all’avversario per buona parte della gara, ma Liu ha gestito meglio le onde nella fase di boa e nel tratto di ritorno.

Nel doppio misto Senior, infine, Federico Ceccarino e Maria Lanciano sono usciti contro i Paesi Bassi. La partenza è stata condizionata da un’onda che ha complicato la salita in barca di Lanciano e dalla perdita degli occhiali da parte dell’azzurra. L’Italia ha provato a recuperare, senza riuscire però a riaprire la sfida.

La Germania, con Franz Werner e Sophie Leupold, ha poi conquistato il titolo mondiale del doppio misto davanti alla Lituania, mentre il bronzo è andato alla Polonia.

Niente qualificazione alle Beach Sprint Series 2027

Il dato più significativo del Mondiale azzurro riguarda proprio le tre prove Senior. Le eliminazioni agli ottavi non hanno consentito all’Italia di entrare nel gruppo delle sette nazioni qualificate alle Beach Sprint Series 2027.

Un risultato che ridimensiona il bilancio complessivo della spedizione, nonostante le indicazioni arrivate da alcuni equipaggi e il sesto posto ottenuto nel time trial del doppio misto, che Federico Ceccarino aveva indicato come un segnale incoraggiante in ottica qualificazione olimpica.

Boucher e Sciavicco Fasano sfiorano il podio Under 19

Il risultato migliore per l’Italia è arrivato dal doppio maschile Under 19 formato da Andrea Boucher del CC Saturnia e Andrea Sciavicco Fasano del Peloro Rowing.

Gli azzurrini hanno superato la Gran Bretagna nei quarti di finale grazie a una gara condotta in testa per lunghi tratti e decisa nella corsa conclusiva sulla spiaggia.

In semifinale la Francia ha avuto la meglio dopo una sfida equilibrata, con gli italiani penalizzati anche da un problema al carrello di Boucher in partenza. Nella finale per il bronzo, l’Egitto ha sfruttato meglio un’onda nella fase di rientro ed è riuscito a conservare il margine fino al traguardo.

Per Boucher e Sciavicco Fasano è arrivato così il quarto posto mondiale. L’oro è stato conquistato dalla Cina davanti alla Francia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Cassina-Munteanu ai quarti nel misto U19

Buon percorso anche per Federico Andrei Munteanu e Giorgia Cassina nel doppio misto Under 19.

I due atleti della SC Palermo hanno superato nettamente la Nuova Zelanda negli ottavi, ma si sono fermati nei quarti contro la Germania al termine di un confronto molto equilibrato.

L’Italia era partita meglio e aveva condotto nella prima parte della gara, prima del rientro dei tedeschi in prossimità della boa. A decidere è stata la corsa finale sulla spiaggia, con la Germania avanti di poco più di tre secondi.

Qingdao lascia dunque all’Italia un quarto posto mondiale Under 19 e alcuni segnali utili per il futuro, ma anche il dato più pesante dell’esclusione dalle Beach Sprint Series 2027 dopo le tre eliminazioni agli ottavi nelle specialità Senior.