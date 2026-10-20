Scherma, al CONI il protocollo con il Bambino Gesù e i premi agli atleti-studenti

Venerdì 23 ottobre alle 15.30 al Salone d’Onore del CONI la FIS presenterà l’accordo con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e premierà oltre 60 schermidori per il progetto “Incentivazione allo Studio”.

Una giornata dedicata al valore sociale e culturale della scherma italiana. Venerdì 23 ottobre 2026, a partire dalle ore 15.30, il Salone d’Onore del CONI a Roma ospiterà un doppio appuntamento promosso dalla Federazione Italiana Scherma.

Nel corso dell’evento sarà presentato il protocollo d’intesa tra la FIS e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti-studenti vincitori del progetto “Incentivazione allo Studio” relativo all’anno 2025.

Il protocollo tra Federscherma e Bambino Gesù

La prima parte dell’incontro sarà dedicata alla presentazione ufficiale dell’accordo tra la Federazione Italiana Scherma e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La partnership prevede, con la collaborazione dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, il coinvolgimento di tecnici e atleti in attività ludico-sportive di scherma presso la sede di Palidoro, rivolte ai piccoli degenti.

L’intesa sarà illustrata dal presidente federale Luigi Mazzone insieme ai rappresentanti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

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Premiati oltre 60 schermidori per meriti sportivi e scolastici

A seguire si terrà la cerimonia ufficiale del progetto “Incentivazione allo Studio”.

Saranno premiati oltre 60 schermidori appartenenti alle categorie Under 14, Giovani e Assoluti, distintisi nel corso del 2025 per il connubio tra risultati agonistici e rendimento scolastico o universitario.

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, presieduto da Beniamino Quintieri.

L’appuntamento del 23 ottobre si inserisce nel percorso con cui la Federazione Italiana Scherma affianca all’attività agonistica progetti rivolti alla formazione, all’inclusione e alla valorizzazione del ruolo sociale dello sport.