Arrampicata, tre giovani talenti FASI entrano nel settore giovanile delle Fiamme Oro

Leonardo Donola, Pietro Franzoni e Jacopo Titi, tutti classe 2010, entrano nella squadra giovanile delle Fiamme Oro dopo una stagione ricca di risultati tra campionati italiani, Coppa Europa e Mondiali.

Tre nuovi giovani talenti dell’arrampicata sportiva entrano nel settore giovanile delle Fiamme Oro. Al termine della stagione agonistica 2026, il gruppo si rafforza con l’ingresso di Leonardo Donola, Pietro Franzoni e Jacopo Titi, tutti classe 2010.

I tre atleti hanno già ottenuto risultati di rilievo sia in ambito nazionale sia internazionale e si preparano ora ad affrontare la stagione 2027 con la nuova squadra.

Donola, campione europeo Boulder U17

Leonardo Donola arriva alle Fiamme Oro dopo aver conquistato due titoli di Campione Italiano Giovanile Boulder e altrettanti nella Lead.

Nel suo palmarès figurano anche il titolo di Campione Europeo Boulder U17 e l’argento nella classifica assoluta della Coppa Europa Boulder U17.

Franzoni tra Coppa Italia ed Europa

Pietro Franzoni, anche lui classe 2010, ha vinto la classifica assoluta della Coppa Italia Boulder U17 e quella della Coppa Europa Boulder U17.

A livello continentale ha inoltre conquistato il titolo di vicecampione europeo Boulder U17.

Titi protagonista nella Speed

Il terzo nuovo ingresso è Jacopo Titi, Campione Italiano U17 e vincitore della classifica assoluta della Coppa Italia Speed U17.

In campo internazionale ha ottenuto anche un quarto posto ai Mondiali Giovanili.

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La collaborazione tra FASI e Gruppi Sportivi

L’ingresso dei tre giovani atleti si inserisce nel percorso di collaborazione tra la FASI e i Gruppi Sportivi Militari, con l’obiettivo di sostenere la crescita dei talenti emergenti e offrire loro opportunità per sviluppare il proprio percorso agonistico.

La Federazione sottolinea in particolare il lavoro portato avanti dal presidente Battistella e il valore di una collaborazione che, da un lato, consente ai gruppi sportivi di rafforzare le proprie squadre e, dall’altro, permette agli atleti meritevoli di dedicarsi in modo sempre più strutturato alla propria attività sportiva.