Pallanuoto, Rapallo-L’Ekipe Orizzonte live su FIN TV e Prime Video: big match della quarta giornata

Mercoledì 21 ottobre alle 20 sfida al vertice della Serie A1 femminile tra due squadre ancora a punteggio pieno. Diretta su FIN TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e su Amazon Prime Video.

Big match nella quarta giornata della Serie A1 femminile di pallanuoto. Mercoledì 21 ottobre alle ore 20 Rapallo Pallanuoto e L’Ekipe Orizzonte si affronteranno nella piscina di Rapallo per uno scontro diretto tra due formazioni ancora a punteggio pieno.

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su FIN TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e sarà disponibile anche su Amazon Prime Video.

Rapallo-L’Ekipe Orizzonte, sfida al vertice

L’Ekipe Orizzonte torna dunque in acqua in trasferta per uno degli appuntamenti più attesi della quarta giornata d’andata.

Di fronte ci saranno due squadre che arrivano al confronto con percorso netto nelle prime giornate, rendendo la partita di Rapallo un vero e proprio scontro diretto nelle zone alte della classifica.

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Dove vedere Rapallo-L’Ekipe Orizzonte

Il match è in programma mercoledì 21 ottobre 2026 alle ore 20 nella piscina di Rapallo.

La gara sarà visibile in diretta su FIN TV – La TV della Pallanuoto, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e su Amazon Prime Video.

Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte

Mercoledì 21 ottobre 2026

Ore 20.00

Serie A1 femminile, 4ª giornata d’andata

Diretta su FIN TV – Sportface TV e Amazon Prime Video