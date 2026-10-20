Sci alpinismo, azzurri in raduno allo Stelvio dal 26 al 30 ottobre: 15 convocati

Le squadre Senior e Under 23 lavoreranno al Passo dello Stelvio agli ordini del direttore tecnico Fabio Meraldi. Primo appuntamento di Coppa del Mondo il 9 e 10 gennaio 2027 a Bormio.

Nuovo raduno per le squadre italiane Senior e Under 23 di sci alpinismo. Gli azzurri saranno impegnati al Passo dello Stelvio dal 26 al 30 ottobre per una sessione di allenamento in vista della stagione internazionale.

Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato complessivamente quindici atleti per il lavoro in quota.

I convocati per il raduno allo Stelvio

Tra le donne sono state chiamate Giulia Murada, Noemi Junod, Silvia Boscacci, Melissa Bertolina, Lisa Moraschini e Katia Mascherona.

Nel gruppo maschile figurano invece Michele Boscacci, Lorenzo Milesi, Matteo Sostizzo, Luca Tomasoni, Carlo Mazzoleni, Luca Curioni, Hermann Debertolis, Nicolò Canclini ed Erik Canovi.

Lo staff tecnico sarà completato dagli allenatori Damiano Lenzi, Mirko Bertolina e Alessio Camilli.

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Coppa del Mondo al via a gennaio a Bormio

Il raduno dello Stelvio rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla nuova stagione di Coppa del Mondo.

Il primo appuntamento del circuito è fissato per sabato 9 e domenica 10 gennaio 2027 a Bormio, con in programma una gara sprint e una staffetta mista.