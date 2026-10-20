Pugilato, Women Boxing League 2026 tra Torre Annunziata e Pompei dal 31 ottobre al 2 novembre

La 13ª edizione del torneo nazionale femminile a squadre scatterà con le eliminatorie al Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata. Semifinali e finali l’1 e 2 novembre a Pompei.
La Women Boxing League torna dal 31 ottobre al 2 novembre con la sua 13ª edizione. Il torneo nazionale femminile a squadre di pugilato olimpico si svolgerà tra Torre Annunziata e Pompei, con tre giornate dedicate a eliminatorie, semifinali e finali.
Il primo appuntamento è fissato per sabato 31 ottobre alla palestra del Liceo Pitagora-Croce di via Tagliamento, a Torre Annunziata, dove si disputeranno le fasi eliminatorie.
Semifinali e finali a Pompei
La competizione si sposterà poi a Pompei. Domenica 1 novembre saranno in programma le semifinali, mentre lunedì 2 novembre si disputeranno le finali.
Nel programma dettagliato della manifestazione entrambe le giornate sono indicate presso l’Hotel Vittoria di Pompei.
Le rappresentative della Women Boxing League
Tra le formazioni indicate per l’edizione 2026 figurano le rappresentative di Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia-Basilicata, Toscana, Lombardia, Veneto, Piemonte-Valle d’Aosta e Calabria.
Nel prospetto delle squadre fornito dagli organizzatori, la rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta risulta indicata come ritirata in uno dei due raggruppamenti.
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Il programma
Sabato 31 ottobre
Eliminatorie
Palestra del Liceo Pitagora-Croce, via Tagliamento – Torre Annunziata
Domenica 1 novembre
Semifinali
Hotel Vittoria – Pompei
Lunedì 2 novembre
Finali
Hotel Vittoria – Pompei
La Women Boxing League si prepara così a riunire in Campania alcune delle principali rappresentative territoriali del pugilato femminile italiano per tre giorni di competizione a squadre.