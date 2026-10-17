Ko per Errani e Paolini a Wuhan: sette match point sprecati nella semifinale

Sara Errani e Jasmine Paolini si fermano a Wuhan: le italiane sono state eliminate dopo aver sprecato addirittura sette match point

Una rimonta quasi irreale ha spento i sogni di gloria di Sara Errani e Jasmine Paolini nella semifinale del WTA 1000 di Wuhan, in Cina. La coppia azzurra è stata infatti eliminata dal torneo dal duo composto dall’australiana Storm Hunter e dalla ceca Katerina Siniakova, cedendo con il punteggio di 5-7, 7-5 e 12-10 nel tie-break decisivo.

Dopo un primo set perso nonostante un recupero, le italiane hanno reagito con grande orgoglio nel secondo parziale, alzando notevolmente il ritmo di gioco e sfruttando le incertezze avversarie per strappare la vittoria e forzare il super tie-break.

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Qui, la situazione sembrava completamente nelle loro mani: le azzurre sono arrivate a condurre per nove a quattro, accumulando ben cinque opportunità consecutive per chiudere l’incontro. Tuttavia, un improvviso calo di concentrazione e una straordinaria reazione di Siniakova hanno ribaltato completamente le sorti della contesa.

Grande rammarico per Errani e Paolini in Cina

Nonostante altri due match point successivi, le italiane non sono riuscite a concretizzare l’occasione, vedendosi annullare in totale 7 match point. Hunter e Siniakova hanno così completato l’impresa, approdando in finale contro Dabrowski e Stefani.

Per Errani e Paolini resta un profondo rammarico per un’occasione d’oro sfumata proprio sul più bello, in una giornata dove la vittoria era a un solo punto di distanza, ma che non intacca comunque l’ottima stagione disputata finora dal tandem tricolore.