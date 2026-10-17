Coppa del Mondo di scherma, sabato da medaglie: fioretto a Takamatsu, sciabola a Orano e spada a Casablanca

Sarà una giornata densissima per la scherma azzurra quella di oggi con le prime medaglie stagionali della Coppa del Mondo 2026/2027 in palio in tutte le armi. Il fioretto sarà protagonista a Takamatsu, la sciabola a Orano e la spada a Casablanca. Dopo due giornate di qualificazioni, l’Italia si presenta ai tabelloni principali con una presenza numerosa e ambiziosa. Tutte le gare saranno disponibili in diretta streaming sul canale ufficiale FIE Fencing TV.

Fioretto e sciabola: 37 azzurri complessivamente in pedana

A Takamatsu saranno 19 italiani nel tabellone principale: otto uomini e undici donne. Tra i fiorettisti figurano Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, Tommaso Marini, Giulio Lombardi, Lorenzo Nista, Alessio Foconi ed Edoardo Luperi. Nel settore femminile spazio invece a Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi, Carlotta Ferrari, Irene Berini, Francesca Palumbo, Aurora Grandis, Martina Siviglia e Matilde Molinari. I tabelloni scatteranno nella notte italiana, con le finali previste intorno all’ora di pranzo.

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A Orano, invece, le gare individuali di sciabola inizieranno dalle 11.30. In totale saranno 18 gli azzurri: sette uomini e undici donne. Tra gli uomini: Pietro Torre, Bertini, Neri, Gallo, Cavaliere, Reale ed Cantini. Nel femminile: Michele Battiston, Viale, Morimile. Arpino, Karola Carafa, Spica. Rotili, Fusetti, Landi, Mocci e Criscio.

Spada, 13 italiani a caccia del podio a Casablanca

A Casablanca saranno invece 13 gli italiani nel tabellone principale. Tra gli uomini ci saranno Simone Mencarelli, Matteo Galassi. Davide Di Veroli ed Enrico Piatti. Nel femminile, invece, spazio a Alberta Santuccio, Giulia Ricci, Federica Isola, Nicol Fioretta, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi. Gaia Caforio e Sara Kowalczyk.

Tra città, sei gare individuali e una sola missione: partire forte nella nuova Coppa del Mondo e portare subito l’Itala sul podio.